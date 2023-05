Elordi completa su año increíble y jugará la final contra Altuna

Aitor Elordi recordará para siempre la temporada 2023. El delantero vizcaíno ha sellado esta tarde su pase a la final Manomanista tras imponerse 15-22 al riojano Darío en el frontón Ogeta. Elordi se enfrentará el próximo 4 de junio a Jokin Altuna, que busca su tercera txapela, en el frontón Bizkaia. El amezquetarra partirá como favorito indiscutible.

Aitor Elordi sigue de dulce y esta tarde se ha impuesto con cabeza y acierto a Darío en el exigente Ogeta. El de Mallabia ha tomado el mando del encuentro desde el principio, con un juego variado, plagado de alternativas y con acierto a la hora de terminar, con el que ha podido neutralizar el saque y el poder de derecha del delantero riojano de Aspe. Ha manejado Elordi ventajas cómodas desde el comienzo con diferentes de 0-4, 1-6, 3-11 y 7-14. Darío se ha visto presionado por el juego del vizcaíno, pero también por los propios nervios, que le han llevado a precipitaciones y errores.

Aún así, empujado por una afición entregada y ruidosa en el Ogeta, ha llegado a aproximarse con un 12-15 en el rato más apurado para Elordi. Pero no ha perdido la calma el vizcaíno que con una tacada de seis tantos se ha colocado con un 12-21 con el que ha dejado sentenciada la semifinal.

ES EL TRABAJO DE MUCHOS AÑOS

Aitor Elordi recoge con la final Manomanista el trabajo de muchos meses. Desde julio hasta ahora ha ganado más de un 74% de los partidos que ha jugado. Y eso se ha reflejado con su tercer puesto en el Cuatro y Medio, la txapela del Parejas y la final del Manomanista contra Jokin Altuna.

Aquí no hay casualidades, este es el fruto de mucho trabajo. Contra Altuna no tengo nada que perder. Aitor Elordi, delantero de Aspe

"Este es el fruto de mucho trabajo. Aquí no hay casualidades, he llegado hasta aquí por todo lo que he trabajado. A veces llegan los resultados y a veces no. Ahora me atrevo a hacer cosas que antes no hacía en el frontón. La mentalidad que tengo en la vida, no solo en la pelota, es que nadie te regala nada, las cosas se consiguen a base de trabajo", comentaba Elordi al término de la semifinal. "Altuna es el rey de la pelota de estos años, está un escalón por encima, pero contra Jokin no tengo nada que perder".