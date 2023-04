Jaka y Etxeberria, funambulistas sin red

Peio Etxeberria le pilló la elección de material a medias. El delantero de Zenotz salió de los vestuarios del frente a Erik Jaka. le pilló la. El delantero de Zenotz salió de losdel Labrit apurando el tiempo y con únicamente la mano derecha protegida por unos tacos aún sin terminar. Confió en el criterio del intendente de Aspe para seleccionar en apenas un par de minutos las dos pelotas que pondrá en juego el sábado en el recinto pamplonés. Etxeberria quiso finiquitar rápido con la liturgia del cestaño y dar paso a su última preparación específica de frontón previa a un partido a vida o muerte

“Los dos venimos de perder y sabemos que si ganamos estamos vivos y que de lo contrario nos vamos para casa. No hay margen de error. Tenemos un partido muy bonito por delante pero a la vez muy comprometido”, señaló el pelotari navarro. Peio y Jaka afrontan una cita clave para su futuro dentro del Manomanista, ambos están obligados a ganar un punto vital. “Cuando entras en la liguilla sabes que te enfrentas a los mejores, que puedes ganar o perder en cualquier momento. Erik vendrá a jugar a tope, sabe lo que significa ser campeón, y un campeón siempre rinde al máximo”, remarcó el delantero de Aspe.

Etxeberria llega con el bagaje de ganarse la titularidad en una previa, arrollar en la eliminatoria de octavos y de ofrecer una actuación colosal en su estreno liguero el pasado viernes. “Darío jugó un montón. Al principio fue muy superior, me sacó a pelotazos, aunque luego le pude sujetar. Competimos hasta el último momento, fue un partido durísimo, creo que se me escapó por fallos tontos”, repasó. Detalles que le penalizaron, como las dos faltas de saque o algún error en el tramo final, pero que ayer trató de corregir en un entrenamiento junto a Iker Salaberria, Jon Apezetxea y su botillero Andoni Gaskue.

El de Zenotz no quiere tirar la toalla tan fácilmente, como tampoco está dispuesto a rendirse Erik Jaka. Quien fuese campeón manomanista en 2020 afronta el decisivo encuentro del sábado con un punto de motivación pese a su derrota ante Ezkurdia. “El partido del domingo me ha servido para sacar conclusiones negativas pero también positivas. Hace mucho tiempo que no siento como ahora y creo que por fin he podido dar un salto grande en el aspecto físico”, destacó el manista de Baiko, “Me sentí muy fuerte contra el pelotari mejor preparado del cuadro profesional. Pude jugarle de tú a tú, pero pequeños detalles técnicos o de toma de decisiones marcaron el partido”.

Asimismo, el guipuzcoano no ocultó su decepción ante las críticas recibidas tras perder en Eibar. “La persona que con más respeto habló fue el propio Joseba Ezkurdia. En la prensa, algún que otro periodista se pasó de listo”, declaró, “Joseba dijo antes del partido que salía a jugar al cien por cien y yo no tenía ninguna duda sobre eso. Igual no estuvo con la confianza de otros días, pero no le vi con ningún problema físico. Demostró una vez más el pedazo de pelotari que es y me ganó por méritos propios”.