Unai Laso, optimista con su lesión

Unai Laso no tenía mala cara este miércoles por la mañana en la presentación del mano a mano. La derrota en la final del Parejas está ya archivada. Y el golpe que se dio en el Navarra Arena en la cadera derecha parece que es menos grave de lo que se esperaba en un primer momento. Está a la espera de los resultados de la resonancia. este miércoles por la mañana en la presentación del mano a mano. La derrota en la final del Parejas está ya archivada. Yen un primer momento. Está a la espera de los resultados de la resonancia.

“No me molesta tanto como en el verano. Igual tengo alguna inflamación y ya está, pero todavía no he probado a hacer físico para ver cómo responde”, explicaba. “En verano solo con andar ya me molestaba, pero esta vez no”.

Laso no esconde que su objetivo es volver a ser campeón del individual. “Voy a defender esta camiseta. Ahora justo después del Parejas lógicamente no tienes ganas, pero con unos días de descanso las cosas se ven de otra manera”, explica. “Luego me entrarán las ganas, y el primer partido es contra Jokin, así que voy a llegar con muchas ganas”.

RECUPERAR LA ZURDA

Unai Laso tiene el problema de la cadera, y también la zurda un poco dañada. “La tengo muy tocada, lo primero es recuperar bien el físico, las manos con masaje y luego empezar a entrenar. No pienso en objetivos. Lo primero es recuperarse y además este año hay más tiempo entre partidos”, explicaba.