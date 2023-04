El Manomanista se humaniza

la prueba reina de la mano se ha “humanizado”. Se mantiene el número de pelotaris (seis por empresa), el sistema de competición, con octavos, liguilla de cuartos, semifinales y final. Pero lo que cambian son los tiempos. Salvo en el salto en la primera fase, el pelotari contará con diez días entre partido y partido de la liguilla; con una semana entre los cuartos y las semifinales y de 15 días entre éstas y la final. Después de lo sucedido en el Manomanista del año pasado y lo mal que han terminado los pelotaris el Parejas, la presente edición deSalvo en el salto en la primera fase, el pelotari contará con diez días entre partido y partido de la liguilla; con una semana entre los cuartos y las semifinales y de 15 días entre éstas y la final.

Por si había dudas de si dar o no más tiempo a los pelotaris entre partido y partido, Aspe sufrió en apenas 48 horas dos bajas significativas. Solo habrá un zaguero en la competición después de que Zabaleta cayera lesionado el martes y Rezusta no encontrara buenas sensaciones en su último entrenamiento. La promotora armera ha tenido que echar mano de Danel Elezkano, que había sido eliminado en la previa contra Peio Etxeberria, y Aitor Elordi, que en principio no tenía previsto tomar parte en el mano a mano y se enfrenta el Viernes Santo contra Urrutikoetxea y lo puesto en Lekeitio. Habrá que ver hasta dónde puede llegar un pelotari que lleva a tope desde el pasado verano.

SOLO TRES NAVARROS

El Manomanista contará en la edición de 2023 solo con tres pelotaris navarros. Defiende su condición de campeón Unai Laso; estará también Joseba Ezkurdia, que es cabeza de serie y está encuadrado en el mismo grupo que Jaka y los supervivientes del Darío-Aranguren, y el Peio Etxeberria -el tercer navarro participante- y Alberdi, campeón de segunda el año pasado.

Laso tiene una defensa de la txapela con un punto de complicación, ya que está en el grupo también Jokin Altuna, y en la lista de su rama están Urrutikoetxea, Elordi-Artola.

De las alineaciones de las empresas llama la atención la presencia de Aitor Aranguren en la de Baiko. Su alineación responde única y exclusivamente a motivos técnicos. Los técnicos de la empresa le han visto funcionar bien en los entrenamientos y han decidido que no jugue Peña II y en su lugar lo haga el zaguero.

De la edición del año pasado se han caído Peña II, Irribarria (retirado), Rezusta y José Javier Zabaleta.

Zabaleta se rompió un dedo mientras se entrenaba

Aspe se enteró pasadas las diez de la noche de la baja de José Javier Zabaleta. El zaguero de Etxarren sufrió la fractura articular en la segunda falange del quinto dedo de la mano derecha cuando se entrenaba con Espinal. El pelotari estará de baja alrededor de cuatro semanas, no llega al mano a mano.

REZUSTA NO LLEGA. Aspe también sufrió la baja de Beñat Rezusta. El bergarés, que hace un par de años llegó a la final del campeonato, terminó el Parejas no con las mejores sensaciones, el -- realizó un entrenamiento mano a mano en el que no terminó de verse bien y le comunicó a la empresa que no estaba para jugar.

EL CAMBIO DEL 7 DE JULIO. Según confirmaban ayer fuentes de la Liga de Empresas, su deseo en la próxima edición de los Sanfermines es que la final del Cuatro y Medio de San Fermín se dispute el día 7 de julio por la mañana, pero en el Navarra Arena en lugar del Labrit. Las empresas sostienen que la demanda es tremenda.