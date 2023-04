El Parejas más duro de Zabaleta

José Javier Zabaleta celebró su cuarta txapela en el bar de Etxarren. Compartió la velada con un montón de amigos que le recibieron con cohetes, bengalas, música. Este lunes el zaguero de Aspe asimilaba el hecho de estar ya a la altura de Titín, Errandonea y Goñi III y con la mirada puesta en lo que puede ser un quinto título que le permitiría entrar en club de los recordman: Retegui II, Maiz e Irujo. Compartió la velada con un montón de amigos que le recibieron con cohetes, bengalas, música. Este lunes el zaguero de Aspey con la mirada puesta en lo que puede ser un quinto título que le permitiría entrar en club de los recordman: Retegui II, Maiz e Irujo.

“Son tres pelotaris históricos, grandes nombres de este deporte. Lo único que quiero es disfrutar los próximos años, y si puedo pelear por conseguir una txapela, mejor que mejor”, comentaba ayer Zabaleta.

El zaguero de Etxarren fue autocrítico con la final del Navarra Arena, cree que no fue un buen partido por parte de las dos parejas.

“Creo que los cuatro no hicimos una buena final. El que jugó bien fue Aitor, hizo un partido completo, como los que ha hecho en todo el campeonato, los demás no tuvimos nuestra tarde”, explicaba Zabaleta. “El jueves entrené muy bien, con buenas sensaciones, pero por el material los contrarios o lo que sea solo disfruté en cuatro tantos”.

Zabaleta repitió este lunes en más de una ocasión que el de 2023 ha sido su campeonato de Parejas más complicado. “Ha sido mi campeonato más duro. Comencé con molestias en el tendón de aquiles, llegué con dudas, me recuperé y luego he tenido mis cositas durante el campeonato, que no me han dejado entrenar como esperaba y llegaba a los fines de semana con pequeños dolores”, explica. “Los números son muy buenos pero será difícil superar unos números así”.

Zabaleta, de 32 años, no cree que esté en su madurez deportiva, piensa que aún no domina todas las facetas del juego. “Puedo hacerlo mejor, hay veces que esas buenas sensaciones de los entrenamientos y otras no”, comenta. “Yo siempre he pensado en ir poco a poco. Los momentos buenos disfrutarlos y cuando estás peor, tratar de darle la vuelta”.

Zabaleta no va a tener tiempo para mucho, porque este mismo fin de semana llega el Manomanista. “Quiero descansar estos días, hacer algún entrenamiento para coger sensaciones y ya sé que no voy a estar al cien por cien. Quiero jugar sin ninguna presión, darle guerra al contrario y si gano sería la leche”, dice. “Me da un plus de motivación, quiero intentar hacerlo bien”.