¿Para cuándo la próxima final en el Navarra Arena?

hasta cuándo habrá que esperar. Se quedaron las 2.945 personas que casi llenaron el Navarra Arena con sensaciones varias. Felices los seguidores de Elordi, también los de Zabaleta. Apenados los de Laso, que no acabó de transmitir; dolidos los de Imaz, que vieron como su segunda final pasaba de largo... ¿Y cuándo volverá a verse una final en el Arena? El recinto gusta a las empresas y a los espectadores, aunque la megafonía acaba ahogando el ambiente. Lo que no se sabe es

Las empresas ya han manifestado su deseo de llevar la final del Cuatro y Medio de San Fermín del Labrit del 7 de julio por la mañana al Navarra Arena, y probar. Un traslado que parece encarrilado, que no cerrado. A la Federación Navarra de Pelota no le hace gracia, pero la decisión está más en las empresas. El Arena no quiere hacer daño a la FNP.

Y en lo que se refiere a las tres competiciones mayores (Manomanista, Parejas y Cuatro y Medio), las asignaciones para el curso que viene no se han hecho todavía. El Manomanista 2023 va a Bilbao, y después hay que sentarse. El acuerdo inicial es un 2-1 para Bilbao e ir rotando las finales de un sitio a otro por conveniencia. Las empresas juegan con la cuarta y quinta final, la de San Fermín el 7 de julio y el Masters en septiembre para sacarle jugo al Arena.

Aitor Elordi no tiene previsto jugar el Manomanista

El nuevo delantero campeón del Parejas, Aitor Elordi, no tiene previsto jugar en principio la próxima edición del Manomanista que se presenta el miércoles en Álava. Aspe ya tiene cuadrada su alineación con Altuna, Ezkurdia, Darío, Etxeberria, Zabaleta y Rezusta. Por lo que no entra en los planes, salvo que caiga alguno de los zagueros.

En Baiko suena fuerza la posibilidad de que Aitor Aranguren, en un buen momento de juego, pruebe suerte en la máxima competición en detrimento de Jon Ander Peña. En las próximas horas se cerrará.