Laso: "Espero que la pelota nos dé otra oportunidad"

“No me sentía a gusto en la cancha, no he disfrutado. Estaba un poco desconcertado desde el principio, no estaba metido en el partido”, aseguró Unai Laso tras la final del Navarra Arena. El campeón manomanista se sinceró en rueda de prensa,y no escondió los motivos por los que él yperdieron su segunda ocasión consecutiva para sumar la txapela del Parejas a su palmarés profesional. “Personalmente me quedo un poco mal porque no he sacado mi juego. No me voy a gusto a casa”, señaló, “He hecho bastantes fallos, así lo han reflejado las estadísticas. He regalado mucho, algo que es imperdonable en una final a este nivel”.