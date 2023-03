Gaskue-Eskiroz, la final que agita Ultzama

Buena parte de Ultzama pondrá toda su atención en lo que ocurra este sábado en el Labrit, donde Andoni Gaskue, vecino de Larraintzar, y Iosu Eskiroz, muy ligado desde su infancia al valle gracias a sus vínculos materno con Arraitz, se disputarán la txapela del Parejas de Promoción.

“Será un día bonito para los dos. No siempre jugamos con tanta gente conocida en el frontón y con tanto ambiente -apenas quedan disponibles medio centenar de butacas -. Es un plus de motivación”, asegura Gaskue quien, a sus 23 años, alcanza su primera final de la categoría.

El zaguero de Larraintzar confía en que los nervios no le jueguen una mala pasada en una cita tan importante. “Me espero una final dura. Larrazabal-Eskiroz fueron la segunda mejor pareja de la liguilla y han ganado todos sus partidos de semifinales, también han sido clave en las suplencias de Primera”, reconoce, “Nosotros igual vamos más de tapados. En la liguilla hemos sido algo más irregulares, pero en este tramo final de campeonato hemos ido de menos a más, sobre todo Javi (Zabala), mucho más enchufado después de dejar atrás los problemas de manos”.

Gaskue puede presumir no sólo de ser finalista sino también de ser uno de los cinco nombres propios de toda la categoría -junto a Erostarbe, Etxebarria, Salaberria y Bakaikoa- que ha disputado todos sus compromisos, 19 en total, de una edición plagada de bajas y suspensiones. “He hecho el pleno”, sentencia, “Me han respetado las lesiones. Únicamente tuve algún problema con el callo de la derecha en Navidades”.

SECUNDARIOS DE LUJO

Los de Aspe llegan a la final en un momento dulce tras colarse en el ‘play off’, superarlo con nota y afinar sus prestaciones en semifinales donde únicamente cayeron derrotados a manos de Larrazabal-Eskiroz por 16-22.

Tanto Zabala -algo más impredecible- como el delantero alavés se han acreditado como dos verdaderos estiletes, que han competido en las estadísticas rematadoras, repartiéndose hasta 16 y 20 dianas, respectivamente, sólo en la primera jornada de semifinales. “Son dos delanteros muy potentes, capaces de dominar y rematar el tanto ellos solos”, describe Iosu Eskiroz, “Nuestra labor será la de sujetar, dominar y darles oportunidades”.

El zaguero de Makirriain regresa por segunda vez a la final del Parejas de Promoción. Un título que conquistó en el excepcional agosto de 2020 junto a Agirre. Éxito tras el cual se vio apartado de la empresa al no acordarse su renovación y que, tras cinco meses de incertidumbre, retomó el pulso al profesionalismo gracias a la movilización de buena parte de la plantilla de Baiko. “Empezamos otra vez de cero”, apunta el manista, quien a finales de mayo cumplirá cinco campañas en la élite.

En esta edición, al navarro, de 24 años, le ha tocado dar la talla y compaginar su titularidad en Promoción con las suplencias de Imaz y Mariezkurrena II en la máxima categoría. Una carga de trabajo que se ha traducido en 20 encuentros de campeonato -13 de Promoción y 7 más en Primera- en los últimos cuatro meses. “No le he dado demasiadas vueltas. He trabajado los partidos semana a semana y me he cuidado mucho, intentado recuperarme durante un par de días”, comenta.

Los zagueros navarros Iosu Eskiroz y Andoni Gaskue rivalizarán por la txapela del Parejas de Promoción este sábado en el Labrit.

Iosu Eskiroz. Zaguero de Baiko

Iosu es muy pelotari, se mueve muy bien en la cancha, tiene dos manos muy buenas y es muy rocoso.

Andoni Gaskue. Zaguero de Aspe



Eskiroz, que se desprende en halagos hacia la derecha de Gaskue –“le sale con un brillo terrible y es un pelotari muy bonito de ver”, dice- confía en poder reeditar la txapela del Parejas de Promoción firmando un 22-16 en el marcador del Labrit, mientras que su rival en los cuadros largos prefiere reservar la emoción hasta el final, hasta vencer por un 22-21. Las cartas están echadas.