Poner el foco donde se debe

Menudo palo nos hemos llevado todos con la lesión de Xabi Tolosa, sobre todo él. Es un golpe de los que duele y sobre el que hay que poner el foco donde hay que ponerlo.

No me duelen prendas en decirlo, se ha llegado a este punto porque venimos de donde venimos. Las 14 semanas de liguilla, más el play off con dos partidos en dos semanas, más las tres jornadas de liguilla de semifinales. Y la semana que viene, la final. Y a la siguiente, el mano a mano. El formato puede que esté muy bien para el espectáculo, para tener buenas entradas... pero hay que pensar primero en el pelotari. Si el pelotari juega y acaba en esas condiciones es que hay algo que se está haciendo mal. Creo que el sistema de competición tiene que revisarse, pensando en el espectáculo. Pero sobre todo en el pelotari que es el artífice de todo esto.

Xabi Tolosa lleva 16 semanas dando el 120% es grande, tiene peso, técnicamente llega hasta donde llega... y ha terminado rompiéndose. Es necesario parar y reflexionar.