Artola-Eskiroz, dos multiherramienta en lugar de Laso-Imaz en el Labrit

Las dolencias y prevenciones lógicas de Unai Laso y Ander Imaz han hecho que Baiko haya echado mano para el festival del sábado de dos de sus hombres multiherramienta como suplentes. Iñaki Artola, que ya está pensando y preparando el inminente Manomanista; y Josu Eskiroz, suplente durante el Parejas y finalista del campeonato de Promoción -la final es el 1 de abril- serán los que se enfrenten a Peña II-Mariezkurrena para un encuentro intrascendente que tiene todo el billetaje vendido.

Iñaki Artola hará de Unai Laso el sábado en el Labrit. El delantero de Alegia jugará la noche antes en el tercer partido de Larraintzar. Y todo, en plena preparación del Manomanista, donde seguramente le tocará intentar pasar el filtro de octavos e intentar meterse en la liguilla.

“Tengo dos partidos muy seguidos, pero me encuentro bien. Físicamente tengo buenas sensaciones, las manos me están respondiendo y me apetece jugar en el Labrit. Estoy muy centrado en el Manomanista, pero no me quiero obsesionar, llevo un mes preparándome”, comentaba ayer Artola. “Sabemos que lo tenemos muy complicado porque están delante Peña y Mariezkurrena, que han estado peleando para meterse en la final”.

El navarro Josu Eskiroz hará de Ander Imaz el sábado en el Labrit. Para el zaguero de Makirriain los últimos meses han sido movidos. Ha sustituido a Mariezkurrena y al propio Imaz. Al mismo tiempo se ha ganado una plaza de finalista en el Parejas de Promoción con Iker Larrazabal. Tienen la final el sábado 1.

“Me lo tomo como una oportunidad más. Laso e Imaz se han ganado el derecho a descansar esta semana. Es una oportunidad muy bonita y este partido me va a venir muy bien de cara a coger un buen ritmo de cara a la final de Promoción del sábado siguiente”, explicaba el zaguero navarro. “El andar de un campeonato a otro me lo tomo con tranquilidad, no sirve de nada darle vueltas a la cabeza”.

DEVOLUCIONES ABIERTAS

Las entradas para el partido inicial, Laso-Imaz contra Peña-Mariezkurrena, estaban agotadas desde hace semanas. El cambio en el cartel por la caída de los hoy finalistas, en principio no ha llevado a que se produjeran devoluciones de entradas.

En cualquier caso, Baiko tiene abierto su canal de devoluciones en el caso de que alguien quisiera echarse atrás.

Sin entrenamientos en el Arena hasta el lunes o martes

Ni Unai Laso, ni Ander Imaz podrán preparar la final del Parejas en el Navarra Arena con un mínimo margen de ventaja respecto al finalista de Aspe. ¿La razón? Que el frontón del multiusos pamplonés no va a estar disponible hasta lunes o martes de la semana de la final. La instalación está inmersa ahora mismo en el montaje de la prueba del Campeonato del Mundo del Fx Trial, que también va a necesitar un periodo de tiempo de desmontaje y limpieza de la cancha.