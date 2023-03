Juego, forma... y cabeza

Aupa pelotazales

Tal y como se esperaba, la segunda jornada de las semifinales del Parejas no han defraudado, con un partido vistoso, emocionante y sorprendente -el del Labrit- y otro que dejó un regusto malo por la excesiva cantidad de errores, el del Astelena. Ambos tienen en común un mismo factor, pero con dos prismas bien diferentes: la cabeza.

Se pudo ver en el Labrit a un Aitor Elordi desconocido en todo lo que se ha visto de campeonato. Inactivo, dominado, precipitado, nervioso... el vizcaíno estuvo desaparecido en combate en el día D y la hora H para él en el campeonato. Le dejó toda la tostada a un Zabaleta que demostró que es humano. En la misma cancha se vio la otra cara. Unai Laso, que comenzó el campeonato titubeante va cada día a más, y no solo eso. Tiene el convencimiento y la seguridad mental de competir sea cual sea la circunstancia. Espoleado por un Labrit entregado, el campeón manomanista firmó un partido soberbio en la Bombonera y encadena su segunda final consecutiva de Parejas. No es una casualidad.

Sucedió también en el Astelena, donde Peña II-Mariezkurrena se la jugaban contra Altuna III-Tolosa, que venían de una derrota agónica contra Laso-Imaz. Y sucedió que a los azules, con más poder, con mayor dominio en el peloteo, les pudo la presión, la necesidad de tener que ganar y rindieron muy por debajo de lo que se espera de ellos, con una quincena de errores cometidos.

El pelotari, el deportista, es su forma física, su pericia técnica, su juego... pero también su carácter, su cabeza a la hora de gestionar esos momentos difíciles, claves para pelear o no por un título o una victoria. Y en las situaciones límite, en las del ser o no ser, ahí está la diferencia. Por eso a veces no gana ni el más fuerte, ni el más capaz.

Nos vemos en los frontones.