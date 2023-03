Tolosa, en el punto de mira

Xabier Tolosa terminó saliendo casi a rastras del frontón Ogueta. Sus problemas para andar eran evidentes. Las piernas del manista guipuzcoano no le acompañaban tras sufrir un severo castigo muscular en su estreno en la liguilla de semifinales del derrota por la mínima. casi. Sus problemas para andar eran evidentes. Las piernas delno le acompañaban tras sufrir un severo castigo muscular en su estreno en la liguilla dedel Parejas . Aguantó como pudo en un escenario extenuante donde él y Altuna III acabaron encajando una

Astelena. “¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras tras la paliza del domingo?”, le preguntaban. El zaguero de Aspe reapareció este martes 14 de marzo en Eibar, vestido de blanco, con las manos al desnudo y esbozando una sonrisa inocente con la que ocultaba el orgullo herido del pasado domingo. Su estado físico fue la preocupación de primer orden sobre la cancha del frontón. “¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras tras la paliza del domingo?”, le preguntaban.

“Durante el partido sufrí lo indecible, pero afortunadamente hoy me encuentro mejor”, reconoció a los medios de comunicación desplazados hasta la localidad armera, donde ayer se celebró la elección de material de la segunda jornada de semifinales del Parejas. “Ayer me desperté con las piernas todavía un poco cargadas pero ya sin calambres”, aseguró, “Me pasé el día haciendo todo lo posible para aliviar el dolor con masaje, baños de contraste con sauna y agua fría...”.

En apenas 48 horas los tratamientos pautados para Tolosa han surtido su efecto frente a unas molestias que, según él, “nunca había tenido y no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo”. Sorprendido por el buen rumbo en el que se dirige su recuperación, Tolosa se mostraba ayer optimista de cara a su participación en el decisivo encuentro del próximo domingo en Eibar. “Las sensaciones son buenas, mejor de lo esperado”, afirmó. Hoy tiene previsto realizar un entrenamiento físico suave y mañana hará una prueba en frontón para despejar cualquier duda.

EL BLANCO A BATIR

Así las cosas, el zaguero guipuzcoano se convertirá el objeto de todas las miradas y el blanco a batir por parte de Jon Ander Peña y Jon Mariezkurrena, quienes, en opinión de Tolosa, “fuerzan mucho al zaguero”. No obstante, las molestias musculares parecen no haber mermado la confianza del pelotari de Anoeta, ni mucho menos la de un Jokin Altuna que afronta su segundo compromiso de la liguilla de semifinales como si de una eliminatoria de cuartos se tratara y con las manos “un poco magulladas porque en la parte final del partido ante Laso-Imaz golpeé la pelota desde muy lejos”.

Su futuro se resolverá este domingo en un todo o nada ante unos rivales que no ocultan sus intenciones de cargar el juego atrás. “Iremos a endurecer el partido al máximo”, coincidían en apuntar los representantes de Baiko, que también cayeron en su primer envite de semifinales ante la pareja formada por Elordi-Zabaleta. “Es un partido a vida o muerte, pero en el último mes nos hemos curtido en situaciones como esta”, desgranó Peña II, “Sabemos lo que significa jugar con presión y sabemos muy bien cómo es lidiar con la sensación de tener que ganar a toda costa”.

"Me gusta la tensión que se respira en estos partidos"

Pese a que es mejor dormir con la garantía de una primera victoria al comienzo de la liguilla de semifinales, Jon Ander Peña y Jon Mariezkurrena no pierden la ilusión por lograr la clasificación para la final del Parejas. Los dos pelotaris se la juegan ante Altuna III-Tolosa este domingo en Eibar. “Quien pierda este partido se quedará fuera, así que nosotros iremos a ganar para seguir vivos hasta la última jornada. Es un partido que me motiva mucho”, reconocía Jon Mariezkurrena, zaguero de Berriozar tras la elección de material. “No es la primera vez que nos encontramos en esta tesitura y cada vez sabemos gestionar mejor las emociones. Personalmente no me pongo muy nervioso, me gusta mucho la tensión previa que se respira en este tipo de partidos”. Mariezkurrena II reconoce encontrarse en un buen momento, mejor incluso que al inicio del Campeonato de Parejas, con la derecha recuperada, acertando con los tacos y con la chispa casi intacta.

Un lote "rápido y adecuado" para todos por igual

Los cuatro candidatos a la victoria del domingo en el Astelena de Eibar aprobaron con su firma un material “rápido y adecuado”, de similares características. “El material es correcto, son rápidas, andan bastante en el suelo y tienen bastante salida”, describió Jon Mariezkurrena. El zaguero navarro y Peña II optaron por tres pelotas de 104,9, 105,1 y 106 gramos; mientras que Altuna III-Tolosa seleccionaron una terna de 105,1, 104,8 y 105,3 gramos. No hubo quejas.