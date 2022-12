Etxeberria-Rezusta abren la lata a la cuarta

Cuatro jornadas, un mes, han tardado Peio Etxeberria y Beñat Rezusta en estrenar su casillero de puntos en el Parejas. Lo consiguieron ayer por la tarde en el Beotíbar, donde se impusieron 18-22 a Unai Laso y Ander Imaz. Un punto que les permite abandonar, momentáneamente el puesto de colistas que ahora ocupan Ezkurdia-Martija. El partido puso de relieve, además, que el campeón manomanista no se encuentra en su mejor momento de juego. Lo consiguieron ayer por la tarde en el Beotíbar, dondeque ahora ocupan Ezkurdia-Martija. El partido puso de relieve, además, que el campeón manomanista no se encuentra en su mejor momento de juego.

Habían tenido dos victorias en la palma de la mano en la primera y segunda jornada, pero no terminaban de abrochar los resultados. Pequeños detalles, reacciones de los contrarios al final les privaban de puntuar. Ayer se quitaron un peso de encima. Hicieron un partido completo en el que estuvieron por delante en el marcador de principio a fin. Fueron ellos quienes tuvieron el control del peloteo y perdieron menos que los de Baiko.

Etxeberria-Rezusta abrieron un hueco de 4-0 de salida, con el de Zenotz agresivo en su juego. Nunca se arrugó ante el campeón, al que le hizo sufrir cruzando la pelota y buscándole en el desplazamiento lateral. Conectó con eficacia voleas y ganchos. Preciosa la que hizo de derecha al ancho en el 13-15. Detrás Beñat Rezusta se mostró sólido y seguro. Cubrió mucha cancha y le fue arrimando y minando a Ander Imaz.

LASO, SIN ALEGRÍA EN EL JUEGO

Aún con el dominio en el juego, los de Aspe manejaban ventajas como mucho de cinco tantos, que los colorados consiguieron recortar e incluso se pusieron a tiro de empate: 8-9 y 13-14.

Sin embargo, la sensación que se llevaron los 200 asistentes en el Beotibar fue que los colorados nunca fueron una alternativa real.

Unai Laso terminó el partido triste. No está bien el campeón. Se le vio ayer lento en los desplazamientos. En el peloteo estuvo intermitente, como sin chispa. Tampoco su juego transmitía alegría. Es cierto que se alivió con el sotamano, que dejó media docena de derechazos atrás. Pero no era el Laso eléctrico de hace unos meses. Su primer tanto en juego fue un dos paredes en el 3-5. Dejó un gancho precioso en el 15-20, el único tanto que dominaron, y poco más. Toca reaccionar.

Etxeberria: “Esta victoria nos va a dar mucha confianza”

Peio Etxeberria abrió la puerta del Parejas a base de mucho trabajo y, hasta el momento, ha tenido que abrir la puerta de la victoria en el campeonato también con mucho trabajo. El delantero de Zenotz, que cada semana se encuentra más cómodo con Beñat Rezusta, cree que esta victoria puede servir de espoleta para encadenar triunfos, ganar puntos y subir en la clasificación.

“Tenía ganas de ganar. Es mi primer Parejas, no llegaba ninguna victoria y le estaba dando vueltas a la cabeza. Creo que hemos hecho un partido correcto a pesar de algunos fallos tontos. Lo hemos hecho bien los dos. Adelante le he metido ritmo, y creo que hemos combinado bien Rezusta y yo. Ellos igual no han dado su mejor versión, pero con lo nuestro estoy muy contento”, comentaba Etxeberria. “Beñat es un pelotari más experimentado que yo, pero a mí esta victoria me da tranquilidad. Creo que los dos primeros partidos los podíamos haber ganado, pero no. Y con esta victoria nos hemos quitado un peso de encima. Yo quiero demostrar que tengo un sitio aquí, y le he dado muchas vueltas a la cabeza”.

Unai Laso: “Estoy desilusionado por un partido tan malo”

El campeón manomanista, Unai Laso, estaba tristonillo en los vestuarios del Beotibar. No solo por el resultado, sino sobre todo porque las sensaciones no fueron buenas. Laso está intermitente, sin la chispa ni la alegría en el juego de meses anteriores.

“Estoy desilusionado por el partido tan malo que he hecho, pero no queda otra que seguir adelante en el campeonato. Nos ha pesado ir por detrás en el marcador durante todo el partido y es algo que se ha dado en más partidos. Es lo que toca. Siempre hemos sido luchadores, pero no he estado bien. Me sentía incómodo, lento, no estaba a gusto, no me seguía el cuerpo como yo quería Parecía que no estaba en la cancha”, apuntaba el de delantero de Biskarret, que admitía que no ha acertado con los tactos últimamente, pero no lo ponía como justificante de la derrota. “Cuando estás sin confianza se nota en todo. Pero bueno, sin estar del todo bien estamos ahí con dos puntos. Nos toca reflexionar, ver qué no está funcionando, y en el próximo partido volver a salir a tope. Todavía queda mucho”.