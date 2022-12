Altuna-Tolosa ganan un punto con polémica en el Labrit

Mandaban en el Labrit Ezkurdia-Martija 14-13, después de haber remontado desde un 7-13. Por fin se encontraban cómodos en el partido. Pelotazo 16 del tanto. Julen Martija que viene de atrás trata de llegar a la pelota, Altuna gira la cabeza y cuando lo tiene casi encima, se mueve hacia el ancho. Martija no puede pasar por el espacio que queda y no llega. El juez delantero da tanto al guipuzcoano. Los colorados, Joseba Ezkurdia y Julen Martija, protestan airadamente al juez, que no se inmuta. La grada, llena, empieza una pitada tremenda, que sigue hasta que Altuna saca. Ahí se quedaron los navarros de Aspe, clavados en el 14, porque Altuna-Tolosa se fueron como un cohete al 14-22 final. Un triunfo que supone su segundo punto en el La pelota es un instante., después de haber remontado desde un 7-13. Por fin se encontraban cómodos en el partido. Pelotazo 16 del tanto. Altuna mueve con un dos paredes a Ezkurdia hasta el ancho, éste resta forzado. Pelotazo 18, Altuna desde casi la pared en el cuadro tres golpea con la izquierda al txoko.. Martija no puede pasar por el espacio que queda y no llega. El juez delantero da tanto al guipuzcoano. Los colorados,, que no se inmuta. La grada, llena, empieza, que sigue hasta que Altuna saca. Ahí se quedaron los navarros de Aspe, clavados en el 14, porque. Un triunfo que supone su segundo punto en el Campeonato de Parejas

Hay momentos, decisiones que marcan un partido. La estorbada que no dio el juez, que Ezkurdia y Martija protestaron y que el propio Altuna dijo al final del partido que era vuelta, desconcentró a los colorados hasta tal punto que les costó la derrota. Del 14 iguales hasta el final, el mago de Amezketa sumó un saque y cinco tantos en juego, todos ellos en los cuadros delanteros. Los navarros se salieron del partido. Tras el tanto Martija encajó un saque restable en medio de una pitada ensordecedora, el 14-16 fue una pelota que se le fue a las nubes.

HABÍAN HECHO LO MÁS DIFÍCIL

Hasta el tanto de la polémica, Ezkurdia y Martija habían hecho lo más complicado. Merced a sus regalos, a un Martija más justo, a un Altuna resolutivo y un Tolosa seguro con una pelota más saltarina, los azules habían tomado el mando del juego y el marcador de un cinco iguales a un 7-13. Un gancho de Jokin que se fue abajo les permitió a los navarros cambiar de pelota.

Con una pelota marrón, con la que Tolosa estaba más incómodo a la hora de moverla, los de Sakana reaccionaron. Se activó Ezkurdia, que castigó atrás con dureza. Se unió Martija, y entre ambos le dieron la vuelta al marcador y al partido. Con esa pelota y en ese momento del partido, el punto estaba más que abierto. Pero, pasó lo que pasó.

“Para mí era vuelta. He ido a no molestar y he hecho todo lo contrario, le he molestado a Julen”, comentaba Altuna en los vestuarios. “Yo no he ido a molestar, la decisión ha sido del juez y siento lo que ha pasado”.

Joseba Ezkurdia estaba muy enfadado tras el partido. “La vuelta era clarísima, si eso no es vuelta no sé qué tiene que ser para que te den vuelta. Esa situación nos ha sacado del partido claramente”, decía.

ALTUNA, BUENAS SENSACIONES

El partido suponía el estreno de Jokin Altuna en el campeonato luego de su lesión en la derecha en la final del Cuatro y Medio. Al amezquetarra le costó entrar en juego con la mano convaleciente, también acusó las tres semanas de inactividad y el no haber entrenado a parejas. De hecho la usó con cuentagotas, tres sotamanos bien dados y poco más. Sí que le funcionó muy bien la zurda. Dos puntos en tres partidos.