Ezkurdia: "La última chapa ha sonado a gloria"

Cuando terminó de atender sus compromisos televisivos, Joseba Ezkurdia no dudo en correr en brazos de sus familiares, amigos y vecinos de Arbizu que se agolpaban con fervor en el recibidor del frontón Bizkaia. Abrazos, palmadas en la espalda, saltos de alegría aferrando una pancarta rotulada: “Hoy y siempre, Ezkurdia”. Una explosión de jubilo que el tres veces campeón del Cuatro y Medio no quiso eludir. “Las txapelas están muy bien pero todo lo que nos llevamos de esta vida es ese cariño y ese apoyo incondicional”, remarcó el delantero navarro.

La afición de Ezkurdia se hizo notar en el macro recinto vizcaíno. Más ruido, más aplausos. Más pasión. Lo pudo comprobar el ‘speaker’ que ejerció de anfitrión de la final cuando en el primer descanso publicitario (12-11) quiso medir los apoyos de uno y otro bando. No hubo dudas. “¡Ia, ia, ia, Ez-kur-dia!”. Ambientazo. El de Arbizu jugó, sintiéndose como en casa, una de las finales más emocionantes de su carrera.

“Ha sido un partido con mucho ritmo y muy duro en todos los aspectos y eso creo que le da un valor extra a esta txapela”, repasó en rueda de prensa, “El partido no se ha roto en ningún momento y mentalmente nos hemos exigido mucho. Físicamente me veía mejor que él, recuperaba bien las pulsaciones después de cada tanto y eso me daba confianza, pero sabía que Jokin necesitaba muy poco para acabar el tanto aunque estuviera cansado”.

FINAL CRUEL

Ezkurdia desplegó todo su potencial físico, prefiriendo en muchos de los descanso no sentarse en la silla, incluso cuando más lo necesitó. “En el 16-19 sabía que era momento de sufrir y de atacar, de dar un pasito adelante, he buscado más las chapas y sabía que, aún en caso de perder, quería hacer mi juego hasta el final. Eso me ha liberado y me ha ayudado a competir mejor”.

Tanto fue así que tuvo el partido en su mano con el 21-20 pero el gran trabajo defensivo de su rival le forzó a golpear el fleje. Un tintineo que, acto seguido, resonó como musical celestial cuando Altuna III erró ante el peloteo más tenso de la final. “La última chapa la he escuchado con una alegría tremenda, ha sonado a gloria”, reconoció Ezkurdia.

“Estoy muy contento de ganar a un pelotari como Jokin”, afirmó, “El deporte de elite es cruel. Jokin ha hecho méritos para ganar esta txapela, los dos podemos estar orgullosos tanto de la final como del campeonato que hemos hecho porque creo que los dos no tuvimos el mejor inicio de campeonato y las siguientes semanas fueron las más duras. A veces somos resultadistas y no valoramos lo que hacemos”.

Ezkurdia, que fue felicitado por Oinatz Bengoetxea en plena rueda de prensa, quiso compartir su quinto entorchado profesional con su familia y un grupo de entrenamiento -Rubén Ayarra, Carlos Chocarro y Peio Etxeberria- en los que cree y confía. “Si no fuese por ellos no estaría aquí con la txapela”, agradeció.