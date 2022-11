Egiguren V-Salaberria, a por una silla en Primera

El premio es tan grande como la primera txapela como profesional, esa que siempre se recuerda y que marca. El premio indirecto es tener un sitio el año que viene en el Los candidatos son dos pelotaris de Aspe, el guipuzcoano Julen Egiguren, Egiguren V, y el navarro Iker Salaberria. Dos delanteros de estilos y argumentos diferentes. El escenario, el Labrit que va a registrar una magnífica entrada para una final abierta. El dinero no se moja por ninguno de los dos, y saldrá a la par. esa que siempre se recuerda y que marca. El premio indirecto es tener un sitio el año que viene en el Cuatro y Medio de Primera, entrar en la elite.Dos delanteros de estilos y argumentos diferentes. El escenario, el Labrit que va a registrar una magnífica entrada para una final abierta. El dinero no se moja por ninguno de los dos, y saldrá a la par.

Tiene la final del Cuatro y Medio todos los condimentos para ofrecer un buen partido en el acotado. Debutantes en 2019, Egiguren V y Salaberria se conocen bien, aunque solo se han enfrentado en en una ocasión en la distancia. Fue precisamente este año, en el mismo escenario y en la segunda jornada de la liguilla de cuartos, el 15 de octubre. Llegó a estar en azpeitarra con un 18-8 favorable, pero firmó el goizuetarra una remontada memorable para terminar imponiéndose 22-20 al final. No solo fue una exhibición de juego la del navarro, su poder mental, su convencimiento fue el que le llevó a la victoria.

“Iker viene de ganar todos los partidos y está con mucha confianza, tengo que endurecer el tanto”, Julen Egiguren. Delantero de Aspe

“Si quiero ganar la final tengo que moverle, si Egiguren juega recto lo voy a tener complicado”, Iker Salaberria. Delantero de Aspe

DOS JUEGOS DIFERENTES

Se verán en el Labrit dos estilos de delanteros bien distintos. El argumento de Egiguren, que juega su tercera final, pasa por dos vías. La primera, tratar de endurecer el partido y catsigar físicamente a Salaberria. Segunda, mantenerlo lo más lejos posible del frontis.

“En el partido que jugamos yo le hice de inicio mucho daño con el saque, luego fue él quien me hizo más daño con el saque”, comentaba el azpeitiarra. “Él me hizo mucho daño con el saque-remate, me puse nervioso y no supe jugarle. Si hago un partido duro y estoy confiado, puedo ganarle. No me conviene un partido rápido, sé que tengo que endurecerlo”. Egiguren viene de eliminar a Bakaikoa, vigente campeón, en semifinales en un partido durísimo.

El goizuetarra Iker Salaberria tiene la lección bien aprendida del partido que le ganó a Julen en la liguilla de cuartos. Y sabe que buena parte de sus opciones pasan por meterle velocidad y buscarle los ángulos al Labrit donde moverle a Egiguren. “Si quiero ganar engo que jugar un partido muy completo y creo que estoy preparado para competir y dar lo que tengo”.

Egiguren, la tercera llamada a una txapela individual

Julen Egiguren Oyarzabal, el quinto de los Egiguren, tiene 22 años y lleva en profesionales con Aspe desde 2019. Esta es su tercer intento de hacerse con una txapela individual tras el subcampeonato en la Jaula de 2020 (5-22 ante Elordi) y del Manomanista 2021. En el Cuatro y Medio ha tomado parte en cuatro ediciones, con 14 partidos disputados ha conseguido un 50% de victorias.

Salaberria, la determinación hacia la primera txapela

El delantero de Goizueta, de 23 años, alcanza por primera vez la final del Cuatro y Medio. Busca Iker Salaberria Orbegozo desquitarse la final del mano a mano que perdió el año pasado. Se ha preparado a conciencia en su tercera participación dentro del acotado. En dos ediciones había perdido cuatro partidos, este año se ha impuesto en los cuatro que ha disputado.