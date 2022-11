Iker Salaberria: "Nunca me voy a arrepentir de haber pedido ayuda psicológica"

Camiseta azul, muñequeras rojas. Iker Salaberria (Goizueta, 23 años) se delata supersticioso en los días previo a disputar su segunda final consecutiva de Promoción. Busca un cambio que le ayude a ganar su primera txapela profesional de la categoría. Un retoque estético que, no obstante, sí ha ahondado en el plano psicológico para recuperar la fe en sí mismo hasta el punto de ser autor de dos épicas remontadas durante la liguilla.

¿Qué supone pelear de nuevo por una txapela de Promoción?

Es un premio al trabajo que estoy haciendo. Perdí la final del mano a mano contra Alberdi y me costó resetear. Ese día no competí y me fui triste porque no di lo mío.

Después de perder aquella final, ¿se ha preparado a conciencia?

He preparado con mucho mimo este campeonato. A principios de septiembre hablé con mi preparador, con Justo Lillo, y le dije que quería llegar en plenas condiciones al Cuatro y Medio. Me he empleado a fondo porque el año pasado las cosas no me salieron nada bien y quería sacarme esa espina. He hecho el trabajo que tenía que hacer y no tengo excusas.

¿Ejercer de sparring de los primeros espadas le ha ayudado en este proceso?

He entrenado con Jokin Altuna, con Joseba Ezkurdia, con Peio Etxeberria, también con Aitor Elordi… Entrenar con ellos me ha servido para mejorar, se aprende y se sufre con ellos. Es un plus. Te curtes en el frontón y físicamente te haces más fuerte. Creo que además he llegado a esta final porque me he endurecido mentalmente.

¿Cómo se consigue eso?

He necesitado ayuda psicológica. El año pasado no estaba mal de juego pero me faltaba esa confianza, ese atrevimiento a la hora de jugar los tantos. Cuesta salir de esas malas dinámicas del deporte. Hablé con Fermín Escudero, mi botillero, y le dije que tenía que cambiar el chip porque no estaba disfrutando del día a día. Me veía muy triste en el frontón. Él me aconsejó acudir a un profesional de la salud mental.

¿En qué momento surgió esa necesidad?

Empezamos hace un año, cuando en el anterior Cuatro y Medio no di lo mío. Entonces no tenía esa motivación de ir a entrenar, me costaba, salía al frontón sin ilusión… Algo no estaba bien. He pasado momentos jodidos pero me ha venido bien todo el trabajo que he hecho mentalmente. He salido de ese bache y ahora estoy feliz en el frontón. Es una decisión de la que nunca me voy a arrepentir.

¿Ese trabajo mental se ha plasmado en este campeonato?

Sin duda. Contra Egiguren V tuve que darle la vuelta a un 18-8 y contra Zubizarreta III también tuve que remontar un 14-4. No fue casualidad.

¿Cómo se consigue remontar un 18-8?

Creyendo en ti, en tus posibilidades. Antes me costaba reaccionar cuando se me torcían las cosas durante el partido, me bloqueaba y eso me llevaba a perder los partidos. Este año me ha tocado lo contrario. Remontar un 18-8 fue un punto de inflexión para mí, nunca había conseguido darle la vuelta a un marcador así. Jugué valiente y acerté. Ese fue el cambio de chip que estaba buscando.

En la final, ¿tratará de escapar de un planteamiento tan enrocado contra Egiguren V?

Mi juego tiene que pasar por buscar ángulos y ser valiente, no me conviene entrar en un peloteo donde él es superior a mí. Tengo que jugar mis bazas. Julen siempre se siente cómodo en los duelos individuales, es muy pelotari y comete pocos errores.

¿Cómo ve la final del Cuatro y Medio entre Altuna III y Ezkurdia?

Muchos creían que Jokin y Joseba estaban con poco juego pero quienes los conocemos sabíamos que son dos figuras que se crecen en los días grandes, como se ha demostrado. Me asombró el juego de Jokin contra Darío, le vi muy vivo, con mucha chispa; y Joseba es un pelotari muy duro, un pelotari muy completo. Veo la final al cincuenta por ciento, no veo un claro favorito, y ganará quien menos errores cometa.