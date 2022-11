Salaberria suda el billete a la final de Promoción

Iker Salaberria tuvo que trabajar muy duro el viernes por la noche en Amorebieta para sacar el billete a la final del Cuatro y Medio de Promoción que se disputará el sábado que viene en el Labrit. El goizuetarra se las vio y se las deseó para doblegar el viernes por la noche en AmorebietaEl goizuetarra se las vio y se las deseó para

22-16 al recién debutado Hodei Expósito, que le plantó cara, exhibió valentía, recursos y le exigió lo mejor de sí mismo al navarro. Éste se enfrentará a Egiguren V en la pelea por la txapela.

En su tercer año como profesional Iker Salaberria jugará su segunda final individual, esta vez en el Cuatro y Medio. Para sacar el billete a la final tuvo que poner todo lo que tenía de físico, técnico y conocimiento para deshacerse de un Expósito al que le penalizaron los detalles al final, y que -es justo recordarlo- no lleva un mes en profesionales.

Tras un primer tanto tremendo, se cruzaron 27 pelotazos, Salaberria trató de hacerse con el control del juego. Con el saque y a base de insistir fue trabajando y madurando a bote a un Expósito que tuvo un 8-3 en contra, pero que nunca le perdió la cara al partido. El guipuzcoano no se achantó y se atrevió a imaginar y ejecutar. Firmó un gancho espectacular en el 8-3 y una dejada al ancho de alta escuela en el 8-6.

Salaberria veía cómo no podía terminar de despegarse en el luminoso, que estuvo 11 iguales. En la segunda parte, a partir del primer descanso largo, el navarro se empleó aún más a fondo. Tiró de experiencia, supo buscarle al rival en la pared y acertó con el saque en el tramo final.

Expósito, que en ningún momento bajó los brazos, se acercó a un 19-16, pero tres errores en el tramo final y la mayor experiencia de Salaberria le perdieron.