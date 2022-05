Iker Salaberria: “La txapela está en las pequeñas cosas”

Iker Salaberria Orbegozo (Goizueta, 1999) va para tres años como profesional de Aspe y juega el sábado su primera final manomanista de Promoción contra Jon Alberdi. Parte como víctima, pero confía en sus posibilidades.

Llega la final, ¿cómo se encuentra?

Bien, con ganas de que llegue el día. Creo que estoy preparado para hacer bien las cosas.

¿Hay nervios?

Hay nervios, pero hay ilusión también. Y creo que es más la ilusión que los nervios. Los últimos entrenamientos han sido buenos, creo que puedo dar guerra y por qué no, ganarle.

Cuando se llega a una final, ¿se ve el partido como una oportunidad, como el culminar una fase dentro de su crecimiento?

Yo me lo tomo como una oportunidad más que el año que viene pueda jugar una previa o entrar en Primera. Es una oportunidad de ganar una txapela, pero es un partido más y no le doy muchísimas vueltas. Por ese partido no voy a ser un pelotari de Primera. Creo que tengo que seguir mejorando y creciendo, si lo hago sí que llegaré a ser de Primera.

Desde que debutó hasta ahora, ¿cómo va su proceso?

Creo que desde que debuté he trabajado mucho para hacer las cosas bien. En Parejas de Promoción igual me ha faltado la suerte que desearía, he llegado a semifinales pero en esa fase las cosas no me han salido bien. El Cuatro y Medio creo que no he jugado lo que sé porque estaba atravesando un periodo malo, difícil. Pero desde ahí he ido para arriba y estoy disfrutando más del día a día.

Ve que ha cambiado.

Sí, como pelotari y también como persona.

¿Era muy crío cuando debutó?

Sí, sin duda. Debuté con 18 años y me pensaba que me iba a comer el mundo. Pero luego en el día a día ves que hay que trabajar muchísimo y que aquí nadie te va a regalar nada. He pasado momentos malos y he aprendido.

¿Promoción es tan duro como parece desde fuera?

Sí, totalmente. En cuanto bajas un poco el pistón cualquiera te gana. El nivel es altísimo, y todo el mundo trabaja mucho para estar arriba.

¿Qué le falta?

Todavía tengo 22 años. Desde que debuté a hoy creo que físicamente he mejorado mucho. He cogido músculo, trabajo mucho el físico... en el frontón he mejorado la derecha con Etxaniz, el aire también. Pero creo que me queda por mejorar mucho.

¿Cuánto es el físico?

Mucho. En las competiciones individuales si no estás físicamente a tope no tienes nada que hacer. Yo me lo he tomado con mucha ilusión. Creo que hice una buena liguilla, la semifinal no se jugó por lesión de Zabala fue una pena. Pero para mí es una oportunidad.

Ha mencionado antes que en este tiempo ha pasado malos momentos.

Ha sido de todo un poco, me comía la cabeza con temas míos y me afectó; además tampoco estaba bien de juego y se me juntó todo.

El partido contra Jon Alberdi de la liguilla empezó muy bien (15-9), pero le terminó remontando y perdió. ¿Cómo será la final?

Muy dura en todos los aspectos. Yo le he visto muy bien, ha ganado todos los partidos mano a mano, está en un gran momento. Pero creo que la final va a estar en los pequeños detalles, va a estar todo muy igualado. No somos pelotaris que nos rompamos uno al otro, así que el que más acierte en los detalles se llevará la txapela.

¿Qué tiene Alberdi?

Muy buen aire de besagain, de sotamano, atrasa bien la pelota. A bote le da altura... tengo que contrarrestar eso de alguna manera y creo que tengo mis armas.

¿Cuánto se sufre en el mano a mano?

Mucho. Estás solo, se juega a mucho ritmo y mentalmente es duro. Las manos... Por eso la sensación de ganar es única, porque estás solo y el trabajo es tuyo.

Usted es supercompetitivo.

Desde pequeño he sido muy competitivo, igual demasiado. Si he llegado hasta aquí ha sido por mi gen competitivo, si no lo hubiera tenido no estaría aquí.

Sueñe.

No sé si voy a jugar otra final mano a mano y quiero disfrutar esta. Sé que van a venir dos autobuses del pueblo y quiero disfrutar de la semana y del día. Es lo que procuro, disfrutar del día a día. Lo único que me pido es dar todo en la cancha, no dejarme nada. Si hago lo que tengo que hacer, tendré mis opciones.