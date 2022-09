Unai Laso espera estar listo para comienzos de octubre

El campeón manomanista trabaja para recuperarse de la “artritis traumática de cadera izquierda”, que se produjo el pasado 7 de septiembre después de resbalar con un hielo de una bebida caída en la contracancha. Si no hay contratiempos, está previsto que el de Biskarret vuelva a vestirse de blanco a comienzos de octubre y que juegue entre dos y tres partidos antes de su estreno en el Cuatro y Medio. Que no aparezca en las programaciones, no quiere decir que Unai Laso no exista, ni que esté quieto.después de resbalar con un hielo de una bebida caída en la contracancha.y que juegue entre dos y tres partidos antes de su estreno en el Cuatro y Medio.

“No estoy jugando porque no puedo, pero sigo haciendo cosas. La rehabilitación, gimnasio... y procuro hacer manos todos los días para o perder mucho”, explicaba ayer por la tarde Unai Laso.

Las dos resonancias magnéticas a las que se sometió una vez pasado el percance de Ordizia revelaron que el de Biskarret tiene una artritis traumática en la cadera izquierda. El pelotari está siguiendo un plan de recuperación que le implica hacer un par de viajes a la semana a Vitoria. Allí es tratado por el equipo de fisioterapeutas del doctor Mikel Sánchez y que suelen tratar a pelotaris de Baiko. Allí hace ejercicios de rehabilitación.

Y al mismo tiempo el delantero navarro sigue con su plan de preparación física que dirige Egoitz Carrión. Que Laso no pueda jugar, no quiere decir que no pueda hacer físico. Eso y sesiones diarias en el frontón para no perder las manos. Peloteo suave para hacer las manos.

“Lo único que no puedo hacer es jugar en el frontón por el tema de los desplazamientos, pero sí que hago manos todos o casi todos los días”, comentaba ayer el vigente campeón manomanista.

MIRAR AL CUATRO Y MEDIO

La lesión que se produjo Laso en Ordizia ha llevado implícita la renuncia a la feria de San Mateo. Se ha dado la circunstancia de que este año el campeón manomanista ha tenido que renunciar a las ferias más importantes, y que marcan el principio y el fin como son San Fermín y San Mateo.

Si las cosas no se tuercen, Unai Laso podría regresar a las canchas a comienzos de octubre. La idea de la empresa y del propio pelotari es jugar dos o si se puede tres partidos antes de que dé comienzo el Cuatro y Medio. Hay programación en Tolosa, Aguráin y Villava antes de que se ponga en marcha la ‘Jaula’. Laso seguro que está en alguno de esos partidos.

"En el momento de la lesión sentí mucho dolor, pero con el paso del tiempo y la rehabilitación las cosas van mucho mejor", Unai Laso. Campeón manomanista

“En el momento la lesión fue dura, sentí mucho dolor. Luego con el paso del tiempo y la rehabilitación las cosas van mejor”, explica el campeón manomanista. “Mentalmente y de ánimo estoy bien. Estos días de parón me han servido también para recuperarme de un agosto que ha sido exigente”.

Unai Laso será el punto de referencia en Baiko para la próxima edición del Cuatro y Medio, que arrancará el segundo fin de semana de octubre, tras la celebración de la fase final del Masters, que se disputa en el Navarra Arena entre el 30 de septiembre y el domingo 2 de octubre.

Laso es uno de los cabezas de serie de la Jaula de este año, después de quedar subcampeón en 2021, perdió con Altuna la final 20-22. Comenzó ganando a Peña 22-12, cayó en el debut de la liguilla 8-22 con Ezkurdia, le ganó 22-8 a Jaka, 22-13 a Urrutikoetxea y superó a Peio Etxeberria 22-8 en la semifinal.