Mariezkurrea: "El objetivo es estar así en el Parejas"

La palabra clave es confianza. Jon Mariezkurrena Zelaia (Berriozar, 1999) ha aprovechado los meses de verano para dar un salto de calidad impresionante como zaguero. Su derecha es la que manda, la que abre hueco y marca la diferencia. Un día, otro, y otro... y con el tiempo han llegado los resultados.

¿Se esperaba un verano así de importante?

No, ni mucho menos. Está siendo un verano muy bonito, estoy jugando muy bien, me están acompañando los resultados, las victorias y me están respetando las lesiones. Así que muy bien, y a ver si consigo terminar muy bien el verano.

¿Por qué un verano tan bueno?

Es cuestión de prepararse bien y, como en todo, tener un poco de suerte para que las cosas vayan bien. Por suerte en estos meses no he tenido lesiones, ni problemas en las manos, y eso hace que la confianza crezca. La confianza y el juego son todo, y en estos meses me están acompañando, me gustaría que este momento de juego se prolongara mucho, mucho tiempo.

¿Nota que la pelota le entra mejor en la mano?

Sí, claro. Al final todo se resume en la confianza. Si tienes confianza en lo que haces, vas mejor a la pelota, te colocas mejor en la cancha, gozas más, te conoces mejor, no te da miedo entrarle a la pelota... todo fluye y todo me va bien.

Pero el verano es diferente, la exigencia no es la misma que en temporada, cuando están en competición.

Sí que es diferente. Sabes que en estos tres meses vas a jugar muchos partidos en los que, quizá, no hay la tensión que se vive en el campeonato. Pero en mi caso he jugado muchos partidos, y cuando juegas el tercero seguido sí que te notas más cansado, te entra un poco de bajón. Pero lo bueno del verano es que el siguiente partido llega enseguida y no tienes tiempo de darle muchas vueltas a nada.

Es un juego menos tenso.

Sí, no tiene que ver con la competición oficial. Hombre, en los partidos del Masters sí que está la cosa más tensa que en un partido de fiestas.Pero la exigencia es otra que en invierno.

¿El verano cansa?

Lo estábamos comentando antes entre los compañeros. El verano está muy bien, porque juegas muchos partidos, pero a estas alturas ya te vas metiendo en las rutinas de entrenar entre semana.

¿Se prepara el verano?

No. Lo que te viene, lo juegas. Si puedes y te organizas sacas tiempo para entrenar entre los partidos, pero sesiones de activación, recuperación. Y por encima de todo eso, cuidar bien las manos.

¿De qué está más satisfecho de su verano?

De todo. Empecé muy bien en San Fermín, y mi objetivo era tratar de mantener ese nivel durante todos los meses de verano y creo que lo he conseguido. Como mínimo estoy como en San Fermín. Me hizo mucha ilusión jugar y poder ganar conJoseba en San Sebastián, y la remontada con Unai en Bilbao estuvo muy bien.

¿Conforme uno gana la ilusión o la confianza se va retroalimentando?

Sí, porque ves que a los rivales les cuesta cada vez más ganarte y eso te da un plus, es como que vas más crecido al partido, que confías más en ti mismo. Y todo eso junto, claro que ayuda.

¿Qué le puede dar este verano de cara a compromisos futuros, como el Parejas?

Creo que ahora soy un pelotari diferente, que estoy mucho más asentado que hace unos meses. Esto me ha dado tranquilidad en la cancha, no andar tan tensionado... y todo esto me va a dar mucha confianza de cara al Parejas, que es mi próximo objetivo.

¿Se imagina un Campeonato de Parejas a este nivel de juego tan bueno?

Me lo tengo que imaginar así, porque creo que puedo ser capaz de mantener este buen nivel de juego durante la competición. Si no me lo creo yo, no se lo va a creer nadie. Toque con quien me toque en el Parejas lo quiero hacer muy bien.

¿Cómo ha sido jugar con Joseba Ezkurdia?

Una maravilla. Tenemos una muy buena relación dentro y fuera de la cancha y creo que nos complementamos muy bien. En la cancha, cuando juegas con él, es una gozada porque te ayuda muchísimo.

¿Se imagina poder jugar un Parejas con Unai Laso en el futuro?

Pues me encantaría y sería una gozada, pero sé que es complicado. Al final él es el mejor delantero de Baiko. Yo no cierro ninguna puerta. Es una pena que este verano las cosas no le hayan ido todo lo bien que quisiera por culpa de las lesiones. Pero estoy seguro de que le va a dar la vuelta y que volverá más fuerte.