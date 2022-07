San Fermín busca a sus campeones

Después de una feria en la que se han visto buenos partidos como norma general, llega una final con cuatro protagonistas de perfiles muy diferentes. Salvo Rezusta, que ya sabe lo que es ganar esta competición -lo hizo en las ediciones de 2017 y 18-, ni Altuna, ni Artola ni Mariezkurrena han tocado la gloria en Pamplona.

Parten como favoritos Altuna y Rezusta porque han firmado una muy buena competición. Regresaba Altuna luego de su intervención en la mano, y el rendimiento del mago de Amezketa ha sido sobresaliente. “Pase lo que pase en esta feria me voy a ir contento, porque no siento dolor en la mano, y eso es lo más importante”, decía. Altuna ha ido en todos los partidos de menos a más, y siempre ha sido decisivo. Cuenta atrás con el respaldo de un Rezusta que siempre cumple, siempre está ahí y es una garantía.

La incógnita está en los rivales, en qué versión se verá de Arttola-Mariezkurrena. El dueto de Baiko sufrió lo que no está en los escritos el martes para hacerse con la clasificación. El hacer 10 tantos les costó un mundo, porque les atenazaron los nervios. Hoy en la final, donde parten como víctimas, debería ser diferente.

La lupa puede estar en cómo afronta Artola, que suple a Laso lesionado desde el primer día, el que va a ser su quinto partido desde el 1 de julio, el cuarto en Sanfermines. El desgaste está ahí. Y qué versión se verá de Jon Mariezkurrena. Si la del día de Ezkurdia, en el que firmó uno de sus mejores partidos, o el de la primera parte del martes.

ALTUNA: “ME APETECE CONOCER MÁS LOS SANFERMINES”

​“Hace tres años salí por primera vez en Sanfermines, y el año pasado di una vuelta después de jugar la final con Laso, pero no solía venir mucho por Sanfermines, y ahora con los partidos, menos. Me apetecería conocer la fiesta. ¿El encierro? No tengo la intención, igual cuando me retire”



REZUSTA: “ES UNA FIESTA A LA QUE ME GUSTA VENIR”

​“Solía venir con los aitas cuando era más pequeño, y ahora con los amigos. Son fiestas que me gustan para venir de juerga, me gusta el ambiente de la calle, con muchos ambientes y encuentras tu sitio fácil. Es una fiesta a la que me gusta venir”, comenta.

​

ARTOLA: “NO CORRERÍA EL ENCIERRO NI LOCO”

​“Empecé a venir a Sanfermines después de debutar en profesionales y más que a la calle suelo venir al frontón. Suelo ver el encierro todos los días, me gusta madrugar para verlo en la televisión, pero correrlo... ni loco. Yo no me atrevo”, explica.

​

​MARIEZKURRENA: “AHORA Lo disfruto más de día”

​“Soy de Berriozar, pero siempre he disfrutado de los Sanfermines. Ahora casi me gusta más disfrutarlos de día, con algún almuerzo o buena comida con los amigos, aunque este año con la competición no he podido hacer gran cosa”, dice el zaguero. “¿El encierro? Por la tele”.