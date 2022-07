Unai Laso, duda hasta última hora para San Fermín tras acabar tocado la final

Unai Laso terminó la final con molestias en la pierna izquierda, en concreto en la inserción del músculo recto femoral. Tras el partido, en caliente, no descartaba jugar el viernes noche en el Labrit en el partido del Torneo de Parejas con Mariekzurrena II contra Ezkurdia-Martija. Pero dependerá de cómo se levante y las sensaciones musculares que tenga. Tras el partido, en caliente, no descartaba jugar el viernes noche en el Labrit en el partido del Torneo de Parejas con Mariekzurrena II contra Ezkurdia-Martija. Pero dependerá de cómo se levante y las sensaciones musculares que tenga.

Tanto el pelotari como su empresa saben que la pareja Laso-Mariezkurrena es uno de los grandes atractivos de la feria, pero también que hay una larga campaña de verano por delante, solo en julio el de Biskarret tiene apalabrados una decena de partidos. Si Laso no es de la partida el viernes por la noche, se perfila como suplente Iñaki Artola.

El pinchazo no es grave porque sino no hubiera acabado la final. Pero quiero ver cómo me levanto mañana, no quiero fastidiar el verano", Unai Laso. Campeón Manomanista

“Creo que el pinchazo no es grave, pero a ver cómo me levanto mañana y qué dice el médico”, apuntaba Unai Laso. “No me quiero fastidiar el verano, que es lo más importante. Tengo muchísimos partidos”.

IRRIBARRIA, AL LABRIT TRAS SER PAPÁ

Por otra parte, Iker Irribarria se estrenará esta noche en el Torneo de Parejas después de haber sido padre de una niña, Leia, la pasada madrugada. El delantero de Arama es pareja de la bertsolari Maialen Akizu. El bicampeón manomanista juega con Zabaleta de zaguero contra Urrutikoetxea-Imaz.