Unai Laso: "Es la guinda a un año increíble"

Unai Laso no terminaba el domingo de a costumbrarse a su nueva txapela. Quizás por ser la primera en su etapa como manista profesional, la más importante del calendario, o por el tallaje. Un éxito desbordante para el que todavía no tiene pensado su lugar de honor. "No me importa mucho donde vaya, ya está ganada", reconoció el delantero navarro. Un título que representa el culmen a un año inimaginable, redondo desde su regreso a Baiko en mayo de 2021, clasificándose para las finales de los tres grandes campeonatos de la LEPM. "Esta txapela es la recompensa a todo el trabajo que he ido haciendo desde que estuve fuera", comentó en rueda de prensa. "Nunca perdí la esperanza. Tras mi salida de la empresa estuve todo el año entrenando en lugar de hacerme la víctima. No me quedé pensado '¿Por qué me ha pasado esto a mí?', seguí entrenando igual, jugando en aficionados. Creer en mí mismo, en el trabajo que hago cada día, es lo que me ha hecho ganar esta txapela y entrar en la historia de la pelota", puso en valor un Unai Laso que se hubiese echado a reír si hace un año le hubiesen asegurado que llegaría a ser campeón manomanista a los 25 años.

La nueva adquisición del de Biskarret, un más que merecido regalo para él y quienes le acompañaron en los malos momentos, supone el fin de una sequía de cinco años para Baiko. “Me alegro mucho por la empresa, que ponen fin a una mala racha en la que Aspe ganaba todas las txapelas. Además, me alegra mucho tomar el relevo de Oinatz Bengoetxea -el último campeón manomanista de la promotora vizcaína-, es un gran amigo y un orgullo para mí”, señaló.

LOS PIES EN EL SUELO

“La verdad que no te esperas este resultado pero tienes que venir preparado para todo”, sostuvo Laso tras una final que le fue de cara, casi natural. “Desde el principio he estado muy centrado en todo momento, haciendo mis cosas lo mejor posible, sacando bien, dándole a la pelota, arrimando en pared y consiguiendo que Joseba estuviese incómodo. Él no ha podido hacer su juego y creo que he sido un poco más que él”, afirmó.

Jesús Caso,José Antonio Goñi

Laso parece no estar dispuesto a perder el Norte tras su gran éxito. “Ahora, al igual que en los malos momentos, hay que tener los pies en la tierra, hay que seguir con los tuyos, haciendo el trabajo igual, con humildad y siendo yo mismo”, defendió.

Además, quiso agradecer “el ambientazo” vivido ayer en el frontón del Navarra Arena, especialmente a sus incondicionales seguidores. “Me quedo con las personas que cuando yo estaba hundido, fuera de la empresa, siguieron apoyándome y confiando en mí. Por ellos estoy aquí, en ellos pienso siempre y con ellos voy a estar siempre”, remarcó Laso, que dedicó la txapela a su familia, especialmente a su abuela Corpus, a su preparador físico Egoitz Carrión, a su compañero de piso Aitor Alduntzin y a todos los que me aguantan cada día”. “Ahora toca disfrutar de este momento, que es precioso, y de unas vacaciones que hacen falta”, dijo.