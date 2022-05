Joseba Ezkurdia: "No he estado bien, es un golpe duro"

La txapela se le acaba de escapar sin apenas haber podido entrar en la pelea. En un abrir y cerrar de ojos, rodeado de un espectacular ambiente, Ezkurdia vivió la cara amarga de la final. "Pena, rabia e impotencia". Compareció triste por la derrota, "un palo gordo", y se mostró autocrítico, pausado y haciendo un diagnóstico simple pero realista de lo sucedido. "No he hecho lo mío bien, no he dado mi versión y tengo que felicitar a Laso". Sin rodeos y elegante. El pelotari de Arbizu no ocultó la decepción pero a la vez también valoró haber podido vivir una final histórica en el Navarra Arena, la primera que pierde.

"Me veía bien, con chispa, pero al empezar el partido no me he sentido bien con la pelota. Unai le ha dado otra velocidad. Tengo esa pena. Se me ha escapado fácil al principio, se me han ido dos a la izquierda, he hecho otra falta de saque y a este nivel son demasiados regalos. Luego iba de cara y yo no podía", relató sobre una deriva que no pudo detener en ningún momento.

Ezkurdia reconoció la superioridad de su rival y que no había estado "cómodo" cuando tuvo ocasiones para hacer daño. "Él cuando saca la pelota viva le da muy bien altura, mucha velocidad. Sabía que iba a intentar tenerme atrás, pero luego cuando he podido atacarle no lo he hecho bien. Me ha dominado, ha acertado en sus jugadas. Ha sido mejor que yo y no he rendido como quería. Me voy con pena, pero esto es así", declaró el delantero de Aspe.

El agujero en el marcador se convirtió en irreversible demasiado prono. "Cuando se te va 15-5 ves que está muy difícil. Al ir al descanso sabía que si cogía el saque podía hacer daño. Pero no he hecho mi trabajo bien, con la derecha no tenía buen encuentro con la pelota y él lo hacía fácil. Damos siempre mucha importancia al saque y hoy no he acertado. El primer pelotazo no lo aprovechaba, así es difícil ganar en el mano a mano".

Galería de fotos de la final

Jesús Caso,José Antonio Goñi

Pese a los obstáculos no perdió la fe en poder darle la vuelta porque se producen "rachas y tacadas" que cambian el signo del partido. "Es un golpe muy duro. Sabía que para ganar tenía que hacer un buen partido y me veía en condiciones. Pero no he hecho las cosas bien, no atacaba bien la pelota. Así es difícil hacer frente a un pelotari como Laso", añadió.

"SOY UN AFORTUNADO"

"Es un gran golpe, las cosas como son", expresó un Ezkurdia que también puso al otro lado de la balanza su trayectoria para pisar una nueva final. Le dio valor. "Esto sigue, hay que valorar dónde estoy. Ha sido una gozada vivir estos 15 días, el ambiente de hoy, a pesar del golpe, hay que valorarlo", comentó.

También hubo espacio para esa lectura más positiva. "Toca aprender y seguir hacia adelante. La vida es así, soy afortunado de vivir este momento. Espero que esto me sirva para algo y que me queden partidos así por delante para vivir. Quiero aguantar muchos años", concluyó Joseba Ezkurdia.