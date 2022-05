Unai Laso: "Ser valiente en el frontón es algo que me sale solo, no lo tengo que pensar"

Unai Laso es más que el pelotari del momento, que el hombre de moda. Nadie encadena cuatro finales de las tres modalidades por un simple buen momento de juego. Laso, desparpajo fuera y dentro de la cancha, fino estilista con la pelota, potente derecha, carácter competitivo en la cancha, profesionalidad exquisita en la preparación, tiene ese algo que engancha. Es el toque, el carisma, la valentía lo que lo convierte en un pelotari atractivo para el pelotazale. Laso volvió a la pelota hace un año y no solo para quedarse, sino para ser el número uno. Está en ello. es más que el pelotari del momento, que el hombre de moda. Nadie encadena cuatro finales de las tres modalidades por un simple buen momento de juego. Laso, desparpajo fuera y dentro de la cancha, fino estilista con la pelota, potente derecha, carácter competitivo en la cancha, profesionalidad exquisita en la preparación, tiene ese algo que engancha. Es el toque, el carisma, la valentía lo que lo convierte en un pelotari atractivo para el pelotazale. Laso. Está en ello.

¿Cómo está?

Los primeros días después del partido contra Altuna fueron duros, porque Jokin te obliga a darle muchos pelotazos, acabé reventado. El hombro acabó cargado, pero el bíceps, bien. Ya puedo hacer fuerza.

¿Esta final es más importante que la del Cuatro y Medio y el Parejas?

Es más porque es la final más importante del año y el Manomanista es el campeonato por excelencia. Estaría muy bien poder vestir de rojo todo el año,pero yo me lo tomo como las anteriores. Estoy feliz.

Pero el Manomanista es como el Tour, es lo que todos quieren ganar.

Sí, por eso vestir de rojo y llevar la txapela en el pecho es lo que queremos todos.

¿Esta final sirve para ratificar que usted está donde está en el escalafón?

Sí, aunque si la pierdo también estaré donde estoy. Sé que tengo una final dificilísima y que Joseba va a ser un rival durísimo.

Usted tiene galones en Baiko.

Creo que son merecidos, ¿no? He entrado en todas las finales desde que he llegado a la empresa, y eso quiere decir algo.

¿Sigue con el contrato con el que volvió? ¿Ha tenido contactos para renovar o ampliar su contrato?

Hablé en su día con la empresa y creo que en breve haremos otro contrato. En ese aspecto estoy tranquilo. Sé que estoy haciendo bien las cosas, todo lo que tenga que venir vendrá. Yo tengo contrato hasta 2023, ellos me dijeron que reconocían el mérito que tenía y que teníamos que hablar para mejorar el contrato.

Hace un año estaba fuera.

Sé los méritos que he hecho en este tiempo y que hay que mejorar ese contrato. Creo que me lo merezco, que me lo he ganado todos los días entrenando y trabajando. Está claro lo que hay.

Cuando usted volvió a Baiko hace un año, ¿pensaba que todo esto podía ocurrir?

Yo tenía la confianza de poder llegar hasta aquí. Igual no en todas las finales, pero yo tenía la confianza de que les podía ganar a todos, porque sé cuál es mi juego. Si tienes confianza, llegas a todo.

Pero tener confianza no es ser un sobrado, entiendo.

No, pero es ir poco a poco. Es que vas ganando partidos, pasando eliminatorias y todas cosas ayudan mucho. Mira Darío, ha tenido que pasar un montón de previas y llegó rodado, con confianza y con juego. Si sabes cómo entrenas y tienes la mente tranquila, las cosas salen mejor. Te sorprende llegar a tantas finales, pero ves que tienes juego, que llegan resultados, eso te da confianza, te quitas presiones -que existen-, llegas a finales, vas cogiendo experiencia...

¿Qué es tener juego? ¿Que las cosas conforme se piensan se hacen y salen?

En los partidos improvisas. Pero en el mano a mano es fundamental estar físicamente muy bien, luego la técnica la llevas entrenando durante años. Pero en el Manomanista lo más importante es el físico y saber gestionar mentalmente el partido.

Se ha quitado a su bestia negra, a Jokin Altuna.

Sí, pero no solo por el hecho de ganarle, sino de cómo lo gané, la forma. Supe mantener la tranquilidad en la cabeza y pensar que podía sacar aquello adelante. Y salió muy bien. Estoy muy contento por cómo lo gané.

¿Dónde estaba deportivamente hace un año?

Jugando el Torneo de Irurtzun, que no iba a a entrar y me pusieron una previa con Mina, que es muy amigo mío. Y empezamos allí poco a poco.

Pero se entrenó algún día con los que estaban jugando el año pasado el Manomanista.

Sí, me dijeron para entrenar con Zabaleta.

También hace un año estaba haciendo cursos por si tenía que reorientar su vida.

Al final estaba en el paro y aparte de entrenar me gusta hacer cosas. Hice el Trayecto DAN con Economía, Derecho, cómo poner en marcha una empresa y saber qué hacer cuando acabas tu carrera profesional...

¿Nota que está Aimar Olaizola como responsable deportivo?

Sí. A los delanteros nos ayuda muchísimo, nos transmite su experiencia y luego en algunas cosas le hago cosa y en otros no. Con Aimar trabajamos a gusto.

¿Le hace hacer 50 ganchos al final del entrenamiento?

No. Pero sí que los entrenamos.

Usted no ha jugado contra Ezkurdia mano a mano, sí dos veces en el Cuatro y Medio. ¿Sirven de algo esas referencias?

No, esto es algo totalmente distinto. El Cuatro y Medio y el mano a mano no se pueden comparar. El saque, el resto... No se pueden sacar conclusiones. Es como el partido del otro día contra Altuna. Ya había jugado el pasado verano contra él en el Atano III, pero no se pueden sacar conclusiones. Las circunstancias son diferentes, lo que hay en juego es diferente, la tensión es diferente...

¿Ha visto los partidos de Ezkurdia?

Sí, le he visto muy fresco, con mucha chispa, jugó muy bien... contra Jaka, Erik no acertó pero Joseba le pasó por encima. Sé que me espera una final muy dura y muy fuerte.

¿Qué tiene Joseba?

Que es una bestia en el frontón, y no sabes qué va a hacer. Igual le das un pelotazo atrás y te mete una volea dos paredes... Tiene muchísima fuerza y hay que saber jugar contra él. Si tienes confianza en tu juego, tienes posibilidades de ganar. Imagino que él estará igual que yo.

¿Qué le convence de él?

Que es un pelotari muy duro, hay que darle muchos pelotazos para ganarle. Aunque le des muy fuerte a la pelota, él tiene volea y de izquierda le da mucho. Él tiende a alargar los partidos porque físicamente está muy bien y me espero una final durísima. Para los campeonatos siempre está muy bien preparado, mueve sus 90 kilos con lo grande que es como si nada, porque físicamente es muy poderoso.

A pelotaris así la receta pasa por moverlos.

Sí, hay que hacer que estén incómodos. Yo también le voy a dar a la pelota, pero... no sé la clave es moverle y hacer que se canse. Jugar bien y restar bien los saques.

Y ser valiente, usted no se arruga ante nadie.

No, es que mi juego es así. Me sale solo ser valiente en la cancha, no pienso en cómo hacerlo. Si me sale hacer un gancho, lo hago.

Con todas las consecuencias.

Sí, aunque en el partido contra Jokin en los últimos tantos no podía arriesgar mucho y todo fue darle una más que él. Jokin también se cansó, y lo acusó.

¿Le ha gustado la liguilla?

Tampoco ha salido muy bien y se han perdido partidos para recuperar lesiones. Jokin y yo, por ejemplo, llevamos un tute tremendo todo el año porque venimos acumulando Cuatro y Medio, Parejas, Manomanista... Pero para llenar los frontones se ha visto que la liguilla está bien. Jugar cada semana es bueno, pero es que esto es mano a mano. Con las eliminatorias vas a estar mejor, porque va todo más rápido. El Cuatro y Medio, por ejemplo, tiene liguilla. Físicamente te exige mucho, pero de manos no te gasta tanto.

¿Qué le aporta Jon Mariezkurrena como botillero?

Tampoco hablamos mucho sobre los partidos. Al final ahí es que entre nosotros hay muchísima confianza y que nos echamos buenas risas, hasta en la silla nos reímos cuando estamos en el partido. Jon me da mucha tranquilidad, sabe llevarme y sabe cómo soy.

¿Echa broncas?

A veces sí, pero las cosas las dice siempre bien. Un botillero no tiene que ser licenciado en pelota, tiene que ser alguien que te de confianza al lado y que e inspire tranquilidad. Tiene que saber jugar con tu mente, no tiene que decirte cuándo echar la dejada sino parar el partido cuando hay que pararlo, si te ve cansado llamarte para echarte un trago, motivarte...

Se va a llenar el Navarra Arena.

Sí, va a ser tremendo. A nosotros nos han dado 160 entradas, que son pocos. Tengo muchos compromisos, sobre todo con el montón de gente que me sigue en todo el campeonato. No les puedo dejar fuera ni hacerles pagar 122 euros.

¿Conoce a todos los que le siguen?

A todos no. Hay cuadrillas de Pamplona, de gente de los alrededores. Hay gente con la que tengo más trato.

¿Flipa con que la gente le quiera tanto?

Sí. Y la cantidad de mensajes que me mandan por Instagram. Hay gente que me dice que desde Irujo y Olaizola se había desenganchado de la pelota y que conmigo a vuelto.

Hay quien dice que usted es el nuevo Irujo.

No me importa, es más me gusta. Siempre he dicho que Juan es el pelotari que más me gustaba y se lo he dicho a Aimar tranquilamente. Mi juego se asemeja más al de Juan.

Desde su vuelta no ha parado de empalmar campeonatos y finales. ¿Está cansado?

Sí, sobre todo mentalmente. Sé que van a ser unos años exigentes para mantenerte arriba. Me gusta salir, pero sé que tengo que cuidarme para poder rendir bien. Pero al día siguiente de la final me voy de vacaciones.

DNI

Unai Laso Lizaso nació en Pamplona el 13 de mayo de 1997.



Debutó como delantero en la empresa Baiko, en la que ha estado toda su carrera con un paréntesis de casi un año, el 18 de junio de 2016.



No tiene ninguna txapela, aunque ha disputado tres finales. Campeonato Navarro Cuatro y Medio 2021, Cuatro y Medio 2021 y Parejas de 2021. En las tres ha sido subcampeón.

Claves

Unai Laso tiene establecida su residencia en Ansoáin, donde vive con otro pelotari, Alduntzin.

Trabajo. Además de ser pelotari profesional tiene una diplomatura superior en Preparación Física.

Sus dimensiones. Mide 1,83 metros y pesa 76 kilos. No ha tenido lesiones de relevancia en su carrera como manista profesional.

Su año. Nació en mayo de 1997, ese año Fernando Arretxe le ganó a Elkoro la final por 22-17 en el Atano III.

Coche. Tiene un Mercedes GLX.

Comida. El bonito con tomate es el plato que más le gusta.

Su equipo. Su botillero es el zaguero de Baiko, Jon Mariezkurrena, con quien mantiene una buena amistad. Su preparador físico es Egoitz Carrión.

Vida. Está soltero y vive independizado en Ansoáin. Siempre que puede escapa a Biskarret.

Vacaciones. El lunes, gane o pierda en la final, ya tiene vuelo cogido para irse a Grecia.