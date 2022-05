Unai Laso: "La cabeza ha sido esencial"

final manomanista con motivo de su 25 cumpleaños. El delantero de Biskarret sacó el billete para su primera final Cuatro y Medio navarro, Cuatro y Medio, Parejas y ahora... el Manomanista. Laso estaba orgulloso no solo por ganarle a Altuna, hasta ayer su bestia negra, sino por la forma. Unai Laso se autorregaló este sábado 14 de mayo unacon motivo de su. El delantero de Biskarret Manomanista . Cuarta desde que regresó al campo profesional.y ahora... el. Laso estaba orgulloso no solo por ganarle a Altuna, hasta ayer su bestia negra, sino por la forma.

“Estoy muy contento, porque he sido capaz de ir perdiendo contra un gran pelotari, que es un ganador nato como Altuna, y le he dado la vuelta. Es lo que más me enorgullece. He sabido apretar los dientes, he dicho voy a darle una más que él y me ha salido bien”, comentaba ayer el delantero navarro.

Laso confesaba que tuvo un momento difícil en la semifinal. “Cuando estaba 16-10 me ha entrado el saboteador interno en la cabeza, que llamo yo. Ya vas a perder y esta vez me he centrado en darle una vez más que él. Me he quitado la espina y ya le he ganado, estoy muy contento. He sido maduro, y en los anteriores partidos vi que en los últimos tantos él siempre daba una más que yo”, apuntaba ayer.

El delantero de Biskarret aseguró que el aspecto mental resultó fundamental. “El aspecto mental ha sido fundamental en estos partidos, es casi un 70% y ahí juega la cabeza. Hoy he conseguido llevar yo bien la cabeza me he visto físicamente bien y con golpe”, comentaba. “Sabía que algún día le iba a ganar y eso estaba claro. Esos puntos clave de los finales de los partidos la liaba yo y hoy le he conseguido dar la vuelta”.

Laso es el primer inquilino de la primera final en Navarra del Manomanista. “Estar en la final del Navarra Arena para mí y para toda la gente que llevo detrás es la leche. Yo quería estar en la final del Arena sí o sí, lo he conseguido y gracias a la gente que esta conmigo todos los días”, apuntaba. “Lo que valoro es que mi gente han venido aquí haciendo un esfuerzo y están conmigo y les agradezco mucho todo este apoyo. Me da igual jugar contra cualquiera de los dos son muy peligrosos”.

Altuna: "Unai ha sido mejor, no hay más"

Jokin Altuna estaba triste después del partido, pero no quiso poner justificación alguna a su derrota.

“En el momento tienes pena, estoy triste porque en los momentos clave he fallado pelotas que no fallo, pero Unai ha ganado con merecimiento”, comentaba ayer el delantero de Amezqueta y vigente campeón. “Me he visto sin ritmo, no cogía el sitio en la cancha, ni me he visto cómodo en la cancha, no le he hecho daño con la zurda. Ni tampoco he hecho nada con el saque, pero no quiero justificarme; creo que me ha ganado con todo merecimiento”.

Altuna confesaba que no ha sido un Manomanista sencillo para él. “Esta vez no ha sido un campeonato fácil desde el principio con obstáculos, me jodí la mano y la he recuperado. Hay que tener momentos buenos y no tan buenos”, apuntaba el guipuzcoano de Aspe. “En ningún momento me he visto cómodo, pero no quiero sacar escusas, no me gusta que cuando yo gano los rivales saquen escusas. Necesito descansar y recuperarme física y anímicamente”.