Joseba Ezkurdia: “Ojalá pueda cumplir mi sueño de jugar la final en el Arena, me hace ilusión”

¿Cómo se encuentra?

Tengo buenas sensaciones, hoy he hecho un entrenamiento con Elordi, y me he visto bien.

¿Está siendo un campeonato raro para usted?

Creo que está siendo un Manomanista extraño en general. Ha habido muchas bajas, muchos partidos sin jugar... en mi casi estar dos semanas sin jugar te genera dudas. Al final no tienes la tensión que necesitas para llegar a semifinales. Pero bueno he suplido los partidos con entrenamientos fuertes y he jugado un partido de parejas. Creo que he hecho las cosas bien, a ver qué sale el domingo.

El lado bueno es que llega fresco, entero.

Sí, pero preferiría haber jugado y llegar rodado al partido del domingo. Quería llegar a semifinales sabiendo realmente cómo estoy. En el partido contra Zabaleta me vi bien, pero sé que tenía que cambiar tácticamente algunas cosas, jugando de otra manera. Y no ha podido ser. Tengo por un lado esas dudas, pero al mismo tiempo estoy fresco.

Jaka acabó con la derecha tocada, Altuna ha tenido problemas con la zurda, Laso el problema con el bíceps...

A la gente le ha tocado sufrir mucho este año, el formato es duro pero no creo que todos se hayan lesionado por el formato. Es lo que tiene el mano a mano, le tienes que dar de todas las posturas, te llevas malos golpes... Yo creo que me he preparado bien, que estoy en un buen momento.

¿Cómo ha suplido los dos partidos que no ha jugado?

La semana que iba a jugar contra Darío aproveché para meter más carga física, más fuerte que una semana normal. Y esta semana he bajado intensidad para poder llegar fresco.

¿Cómo se ve, como en el Cuatro y Medio?

Hace un par de años cogí más volumen para el mano a mano, pero ahora estoy físicamente como nunca en profesionales. Recupero bien, me veo ágil, rápido, y con buena forma. He ganado en agilidad pero sin perder fuerza. Es como lo que hice en el Cuatro y Medio. La pelota me sale de las dos manos con chispa. Otra cosa es que el domingo salga un buen partido.

La buena noticia de este año es que Altuna solo se cruza en la final, si se llega.

Ojalá que nos veamos Jokin y yo en la final. Sería muy bonito estar por primera vez en una final del Manomanista, es el partido más importante del año. Llegue quien llegue va a ser un partido dificilísimo.

El Arena, donde ya ha jugado dos finales.

Sí, es un frontón muy bonito, muy acogedor para lo grande que es. Desde que se presentó el campeonato dije que el objetivo era meterme en la final. Ojalá se pueda cumplir el sueño de jugar la final en el Arena, me haría muchísima ilusión.

Antes, Jaka. ¿Cómo lo vio el domingo?

Erik es un pelotari muy eléctrico, que juega todo al ataque. Igual se le vio justo, como lleno, a mitad de partido contra Artola. Pero tengo que intentar ahogarle con mi juego y con mi ritmo. El frontón es bueno para los dos, con la pared izquierda se puede hacer daño con el saque.

Se ha hablado mucho del sistema, ¿cómo lo ve?

A mí el formato me gusta, es como el Cuatro y Medio. Hay más oportunidades para ver buenos partidos. Pero el mano a mano es durísimo para el físico y para las manos. Siempre hay malos golpes. Creo que hay que meter más tiempo de descanso y recuperación de la liguilla de cuartos a la semifinales. Eso es fundamental.