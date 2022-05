Laso, el semifinalista perfecto

primer semifinalista del Manomanista 2022 en pie con una ovación próxima al minuto. El público aplaudió un juego muy próximo a la perfección. Erik Jaka no llevó a buena el saque de Unai Laso , subió el 5-22 al marcador y el Labrit atronó con un Unai Laso alé, Unai Lasó alé y despidió alen pie con una ovación próxima al minuto. El público aplaudió un juego muy próximo a la perfección.

“Unai está muy bien de juego y además es que maneja muy bien todas las posturas”. La síntesis de la obra maestra que firmó ayer Unai Laso es de Aimar Olaizola, el director deportivo de Baiko. Laso dejó en cinco tantos a Erik Jaka -no hay que olvidar que fue campeón en 2020- en el Labrit haciéndolo todo bien, con frescura en el golpe -gozó todo de derecha-, acierto y criterio a la hora de terminar el tanto.

Laso acertó con el saque más que en su estreno el pasado lunes. No solo porque lograra cinco dianas directas, cuatro en el tercio final del partido, sino porque forzó al de Lizartza desde el primer pelotazo. A partir de ahí le hizo vivir a Jaka del cuadro cinco hacia atrás, y a defenderse de aire por sistema. El delantero de Bizkarret gozó de pelota, supo aprovechar su golpe de derecha de abajo para darle altura y torturar al guipuzcoano.

TODOS LOS RECURSOS Y POSTURAS

Con Jaka acampado atrás, Laso supo ver en cada momento cómo hacer más daño a su rival. Fue el de ayer un concierto único, perfecto, con cada melodÍa interpretada en su justo momento, variando el tempo, dejando fluir el juego, combinándolo de tal manera que terminó desquiciando al guipuzcoano.

Y así exhibió su poder de derecha como el 2-5, 2-6 o el 5-16 que casi acaba en el bar Kantxa. Supo imaginar y dibujar con finura el dos paredes, como en el 2-3 o el 4-11. También minó la confianza del guipuzcoano con la dejada, como la del resto de saque del 4-12 la del 4-13, o la ejecución perfecta del 5-20. Y trazó ángulos perfectos, con tiralíneas. Manejó el gancho desde todas las distancias, con ejecución sobresaliente, velocidad y precisión.

Jon Escudero, el botillero de Jaka, le llamó dos veces a la silla para tratar de parar la sangría y reorientar la estrategia. Lo intentó en el 2-8, también en el 4-15 más los dos descansos largos. Trató de meter a Laso en la pared izquierda. Como idea era posible, la realidad fue otra. Topó con un Laso que, quizá, esté ante su año.

Laso: “Hay que pensar a lo grande, pero poco a poco”

Unai Laso estaba contento en el Labrit. Todo salió a pedir de boca y ya está en semifinales.

“Me he sentido cómodo en la cancha desde el primer pelotazo, eso es muy importante. He gozado mucho con la derecha, creo que he hecho un gran partido anulando su juego. Era importante que estuviera atrás, y así ha sido”, comentaba ayer Laso. “Es difícil jugar mejor, aunque siempre hay margen de mejora, como en el saque. Si llevas una buena racha tanto tiempo no sales tensionado a los partidos. Yo me tomo todo con normalidad. Estoy jugando a gusto”.

Jaka: “Ha sido toda una exhibición de Unai”

Erik Jaka no puso paños calientes a una derrota dura. “Ante partidos así solo se puede decir Zorionak. Es una de las mayores exhiciones que hevisto en mi contra. Yo no he hecho un buen partido, pero es que no sé qué podía haber hecho para hacerlo mejor”, explicaba ayer el guipuzcoano. “Todo lo que tocaba estaba de aire detrás del 7 y creo que no hay mucho más que decir. Ha sido una exhibición de Unai, me ha ganado con todo merecimiento. Ahora me la tengo que jugar contra Iñaki Artola en el último partido. No hay otra”.