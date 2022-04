Ilusión entre paredes

Navarra cuenta con un gran número de pelotaris profesionales que año tras año conquistan títulos tanto nacionales como internacionales. Los más pequeños, pueden encontrar a pelotaris referentes muy cerca de casa y soñar con llegar alto como ellos. La pelota es un deporte totalmente arraigado en Navarra y cada temporada, cientos de jugadores de todas las categorías disfrutan la competición por los diferentes frontones navarros.

La Federación Navarra de Pelota Vasca cuenta con 2.054 licencias entre pelotaris, técnicos y jueces. De esas inscripciones, 1.223 son de los Juegos Deportivos de Navarra. Un número elevado de jóvenes deportistas que tratan de formarse y aprender de las diferentes disciplinas que se ofertan. En total, se practican en los JDN 14 modalidades repartidas en trinquete y frontones de 30, 36 y 54 metros. Además, también se compite en guante laxoa y frontball. “En cuanto a chicas, la modalidad por la que más se inclinan es en herramienta. Tanto paleta en frontón como en trinquete. Los chicos juegan a más cosas, en trinquete al xare, mano, herramienta… Además, hay un grupo de cesta punta”, explica Javier Conde, presidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca.

eduardo buxens

Navarra es una de las potencias en pelota tanto nacional como internacionalmente. Año tras año se suman nuevos títulos en diferentes campeonatos. “Tenemos proyección deportiva con buenos resultados tanto en el torneo GRABNI como en competiciones nacionales, europeas o mundiales. La proyección que tienen nuestros pelotaris es muy importante, a nivel mundial estamos en la cúspide. Todo el trabajo que se hace desde la base luego se refleja en la calidad los pelotaris. Además, la cantera navarra es puntera en otros campeonatos”, cuenta Conde.

En algunas de las modalidades, los Juegos Deportivos de Navarra están llegando a su fin con las fases finales. Por ejemplo, este pasado fin de semana se disputaron las semifinales de la segunda fase de mano por parejas en frontón de 36 metros de la segunda infantil. En Estella, se disputó la primera semifinal entre el San Miguel y el Ardoi con victoria para los visitantes por 11-18.

Por otro lado, en el Polideportivo Municipal de Zubiri se jugó la segunda semifinal entre el Esteribar y el Larraun con un ajustado 18-17. Jugaron Asier García y Aitor Azcune, del Esteribar, frente a Gari Viana y Alai Olleta, del Larraun. En juego estaba el pase a la final y por eso, los jóvenes pelotaris sentían nervios momentos antes de comenzar el partido. Padres y aficionados se acercaron al frontón a ver el encuentro y apoyar a los pelotaris. Al principio del partido, el marcador fue igualado y sobre todo intenso y con mucho juego.

eduardo buxens

En esta liga los partidos se están jugando a 18. Poco antes de llegar a la mitad del partido, el Larraun empezó a tomar la iniciativa. El zaguero visitante fue el que más protagonismo tomó en esa parte del encuentro. Aun así, la pareja de Zubiri no se rindió y consiguió igualar de nuevo el marcador. La exigencia fue alta para los jóvenes pelotaris y por eso, con algunos fallos, se podían escuchar gritos de rabia por no poder anotar. No obstante, en los breves descansos los padres hablaban con ellos para darles fuerzas y seguir luchando. Finalmente, el partido llegó a 17 iguales y el último punto del encuentro fue bonito de presenciar con mucho juego y buena actitud de los pelotaris.

Los locales lograron la victoria y el pase a la final que se disputa este sábado 30 de abril en el frontón del Labrit a las 10 horas.

En estas categorías lo normal es ver partidos de todo tipo, pero el del sábado fue muy bueno. “A veces hay más diferencias, a veces menos, lo bonito es que este ha sido un partido igualado y en este caso, para nosotros ha ido muy bien. Lo importante en los Juegos Deportivos de Navarra es que haya competición sana para que así los chavales se motiven”, detalla Luis Sánchez, presidente del Club Esteribar y pelotari profesional.

buxens

La pelota es un deporte individual, aunque en algunas modalidades se dispute por parejas. Por eso, en muchas ocasiones los propios pelotaris tienen que enfrentarse a sí mismos cuando no están consiguiendo los resultados que quieren. Todo esto, en los más jóvenes también se trabaja. “Es lo más difícil de controlar. Cuando van jugando tienen más problemas de gestionar la cabeza, en pequeños a veces se ponen más nerviosos y tienen que aprender a gestionar estas cosas”, cuenta el pelotari.

En el Club Esteribar, en esta categoría entrenan dos horas a la semana, pero también cuentan con participación en otras modalidades. “Intentamos coger cuantos más chavales posibles, enseñarles a jugar y que disfruten. Es gratificante cuando ves que obtienes resultados y se lo pasan bien. A mí la pelota me gusta mucho y poder motivar a los jugadores es lo que más me satisface”, añade.

“La pelota es de la tierra y genera referentes”

¿Cómo se encuentra la federación?

Estamos saliendo de la pandemia y aunque ha sido complicado, hemos salido reforzados. La ilusión se mantiene y la cantera navarra tanto en chicos como chicas está dando buenos resultados. Jugamos a muchas disciplinas y ha salido reforzada porque ahora hay más ganas, más ilusión.

¿Los Juegos Deportivos de Navarra tienen potencial?

La participación se va recuperando. Hay que destacar la presencia de la mujer en la pelota, las chicas han dado un paso adelante. La variedad de la pelota es mucha, no solo se habla de mano o de herramienta, es un surtido. Es una federación de federaciones.

¿Realizan más actividades?

Como federación hay escuelas deportivas para los más pequeños y luego los clubes trabajan en la base, después compiten en los Juegos y campeonatos navarros. Es el sistema de competición. Este año, como novedad, vamos a tener participación en el interpueblos con pequeños. La preinscripción ha ido muy bien y dará visibilidad.

¿Qué objetivos tienen como federación?

El objetivo principal es la promoción. La base es que hagan deporte y aprendan a través de la pelota todos los valores. El objetivo es hacerlos mejores pelotaris y mejores personas. Al final del deporte lo que tiene es que es un elemento pedagógico, el objetivo no es que sean mejores que nadie sino que sean mejores pelotaris y tengan un crecimiento individual

¿Qué tiene la pelota que enganche?

La particularidad que tiene la pelota es que tiene esa parte de deporte autóctono, los niños lo sienten como propio desde los orígenes. Es de la tierra y genera referentes, también en prensa tiene visibilidad. El atractivo, aparte de la belleza del deporte, es el arraigo de la sociedad en Navarra. Los niños lo viven desde casa.

Javier Conde Zandueta, presidente de la federación