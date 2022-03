Julen Martija: “Me resulta más difícil jugar contra zagueros como yo que contra pegadores”

final de estudios de Ingeniería Mecánica en la Julen Martija Ollakareizketa (Etxeberri, 1997) afronta unade Parejas en la que la mente, lo psicológico, jugará un papel determinante. Es su segundo partido por la txapela, pero el primero con público. Y quien está enfrente -Ander Imaz- no es un grandísimo pegador, sino un pelotari de sus mismas características; así que, de alguna forma, será un partido contra sí mismo. Martija, que lleva toda su carrera en Aspe, apura susen la UPNA y entre partidos se relaja tocando el piano.

Afronta su segunda final de Parejas, ¿le resulta muy diferente a la primera?

Sí, mucho. Aquella primera final fue increíble, pero los nervios y la tensión se llevaban de otra forma. Jugábamos solos, sin público en el frontón. Una final con 3.000 personas en la grada supongo que será diferente, con otro ambiente; habrá que ver cómo estoy en ese momento. Yo suelo estar bastante tranquilo, pero habrá que ver cómo voy.

En aquella primera final hubo más factores. Las fechas, las formas...

Sí, creo que jugamos la semifinal un viernes y la final se jugó un martes. Fue todo raro, aunque cuando estás con juego que los partidos sean seguidos tampoco es malo. Ahora teníamos dos semanas de tiempo que hay que saber gestionar. Son finales diferentes, aquello fue muy frío. Ganar y no ver a nadie en la grada es raro. Esta vez espero que sea diferente y que sea increíble.

¿Qué es una final?

Para mí es una pasada y más viendo los zagueros que hay en mi empresa como Zabaleta y Rezusta. Son dos pegadores que siempre están ahí, por eso no es fácil llegar a una final. Por suerte juego con Jokin, que está en un momento increíble y eso ayuda mucho. Creo que estoy haciendo las cosas bastante bien y estoy contento con lo que estoy consiguiendo, y más sabiendo lo difícil que es.

¿Está usando más el sotamano que antes en su juego?

Sí. Al principio del campeonato nos dimos cuenta que estábamos jugando muy separados, y así era difícil ganar. Cuando juegas contra pegadores, si no entras de sotamano o al aire, aunque la lleves de atrás, te vendes. En el campeonato cuando he viso que se iba muy atrás, he intentado entrar de sotamano más para que no hubiera tanta distancia entre los dos. No he tenido problemas de manos, y me están aguantando bien.

¿Jugar con Altuna de compañero es una garantía adelante y una mayor presión atrás porque si falla le van a mirar todos a usted?

Al principio del Parejas Jokin venía de ganar el Cuatro y Medio, y si fallábamos lo normal era que me mirasen a mí. Ahí si que notas la presión, pero conforme han ido pasando las semanas todo ha ido mejor. Yo he entrenado tranquilo, haciendo las cosas bien. Intento no pensar en nada, solo en que entrenando nos sentimos los dos a gusto e intento jugar lo más concentrado posible.

Para usted el Parejas es todo.

Claro, es que es el único campeonato que juego. En verano puedes hacer buenas ferias, o tener un buen nivel, pero al final lo que vale es el campeonato. Si haces un Parejas muy bueno, se ve que estás ahí y mucho tiempo arriba. El Parejas es exigente porque no puedes bajar la guardia en ningún momento, entrenar a tope y cuidar las manos. El año pasado tuve problemas y sufrí mucho. Este las cosas han ido bien, y estoy disfrutando.

Si uno no es un pegador, ¿cuál es el secreto para meterse entre los elegidos?

Yo sé que siempre voy a tener dos por delante que son Zabaleta y Rezusta, a los que es muy difícil ganarles. Por eso cuando sales a jugar contra ellos tienes una motivación extra. Yo creo que cada uno tiene que hacer su juego,olvidándote de quién está en tu empresa.

¿Cómo se les aguanta?

Para jugar contra pegadores tú tienes que estar bien. Si no, te van a pasar por encima. La clave contra ellos es no darle a todas con todo desde el principio, porque así te van a reventar. Intento quitar pelota, y de adelante gozar todo lo que pueda. Las segundas artes suelo estar más cómodo.

¿Se desespera con las manos?

El año pasado, sí. Acababa los partidos cargado y no podía entrenar, le dabas muchas vueltas a la cabeza, pensando que igual no me recuperaba. La clave es hacer manos todos los días para que se endurezcan.

¿Qué zaguero le ha inspirado?

Zabaleta, desde siempre. Es del pueblo de al lado, y le conozco bastante. No se parece a mí porque él es más pegador, pero ha habido zagueros no tan pegadores que han hecho cosas buenas. Yo creo que no hace falta ser pegador para ganar muchos campeonatos. A mí me gusta mucho Zabaleta cuando está bien, porque ves que le entra la pelota, que juega con una tranquilidad enorme y que lo hace todo fácil. De Barriola me gustaba mucho su defensa, fallaba muy poco.

Pero se da el caso de que Imaz, su rival en la final, no es un pegador.

Ya, e igual es más complicado jugar contra zagueros no pegadores. Para mí es más complicado jugar con zagueros más parecidos a mí que contra pegadores. Sé que Imaz no va a fallar, que igual no voy a sufrir tanto como si juego contra un pegador, pero sé que va a ser un partido muy duro.

¿Entonces una final es una cuestión mental?

Va a ser clave cómo estemos ese día de nervios, de tensión... y los primeros tantos van a marcar el partido. Las finales siempre hay que empezarlas bien, darle la vuelta a una situación adversa en una final resulta complicado.

Usted tiene la virtud de arrimar siempre la pelota.

Sí, es una de las cosas que siempre intento. Arrimar y no fallar. En pared izquierda siempre haces daño. Imaz con la derecha tiene toque y sacar la pelota siempre fácil de atrás. Hay que intentar ponerla siempre en la pared. Si lo consigo, seguro que le deja más pelota al delantero y Jokin acaba seguro.

¿Es cierto que le intentó fichar Baiko en su día?

Antes de debutar me ofrecieron un precontrato, pero tuve la oferta de Aspe y la cogí.