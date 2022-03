Jokin Altuna: “No sé si voy a llegar a más finales del Parejas, así que voy a por todas”

En las finales del Parejas es norma en Aspe que sus finalistas atiendan a los medios juntos. Para la de 2022 fue Julen Martija quien se desplazó a Amezketa, el pueblo de Altuna. Allí en una sala de la Casa de Cultura desmigaron la final juntos, pero con entrevistas individuales. En ese rato se vio que la comunión entre ambos es total, que el hacer pareja es algo palpable más allá del frontón.

La última derrota en el último partido de la liguilla ha levantado comentarios, ¿les ha sembrado dudas?

No. Si nos despertara dudas sería una mala señal. En el campeonato hemos tenido partidos buenos y malos, pero la final es otras cosa. Fuimos con la intención de ganar, pero después de lo del sábado el cuerpo y la mente se relajan un poco, no era fácil mantener la tensión. Yo pensaba que Irribarria-Rezusta iban a ganar, pero ganaron Danel y Zabaleta y me llevé una alegría tremenda porque ya estaba en mi primera final de Parejas. Y afronté el partido del domingo de forma diferente. La final va a ser un partido diferente y difícil.

¿Les ha llegado algún comentario crítico?

Si hubiéramos ganado diría la gente que queríamos de rivales a Danel yZabaleta, hay gente que pensará que fuimos a pasar la tarde, y eso no es así. Se dieron unas circunstancias y nosotros respondimos mal a esas circunstancias. Eso es agua pasada.

Es su primera final de Parejas, ¿qué sensación tiene?

Estoy supercontento, esto es el fruto de mucho trabajo, de estar tranquilo y de hacer las cosas bien, sin obsesionarme. Creo que Julen y yo hemos hecho las cosas bien durante el campeonato. Con este sistema viene muy bien llegar segundo y en la liguilla lo hemos hecho un buen trabajo en los dos primeros partidos. Tenía la ilusión de hacer un gran Parejas conJulen, de hecho las dos veces que nos eliminaron antes le dije que estaba seguro que algún día tendríamos la opción de ganar un campeonato juntos, ojalá sea esta.

La posibilidad de la triple corona es real.

Claro, sería algo histórico. Pero no estoy pensando en la triple corona, el día de la final no voy a estar pendiente de eso, vaya por delante o por detrás en el marcador. He tenido muchasoportunidades de vivir muchas cosas, esta es mi décima final y cuando debuté ni lo hubiera imaginado. Espero jugar más finales del Parejas.

Si tuviera que elegir entre ganar esta final o el próximo Manomanista, ¿qué eligiría?

Ganar los dos. Los pelotaris de antes seguro que me dirían que eligiera la del Manomanista; ya tengo dos, y esta final es la inmediata. No sé si voy a poder llegar a más finales de Parejas, así que voy a por todas.

Un Parejas son 18 semanas, ¿es más exigente que los demás por eso?

El Parejas se hace duro para el pelotari por todo lo que acumula de antes. Verano, Cuatro y Medio... luego viene el mano a mano y este año viene un Manomanista superexigente por el sistema y la liguilla. Luego verano. No tenemos tregua, la pelota es cada vez más exigente y hay menos descanso. Se quiere se haya partidos buenos, entiendo todos las posturas, pero el calendario de la pelota es muy duro. Y el bajón te llega en un momento puntual, no sabes cuándo, no por ser ese campeonato, sino porque ya no da más de sí. Esta vez hemos llegado muy bien, sin hacer nada diferente, pero ha tocado así.

¿Un bajón es incontrolable?

No lo sé. Para mí lo más importante es mantener siempre un regularidad, un nivel, ser competitivo, no bajar la cabeza. No puedes estar al 100% todo el año. Yo no preparo campeonato, preparo cada semana, cada partido. Y para mí es mejor.

El problema es la saturación.

Eso es, pero mentalmente tienes que estar preparado para que las cosas no vayan bien. Hay que saber ser competitivo con problemas, ser duro.

¿Qué ha cambiado para que Zabaleta y Rezusta no estén en la final?

Son rachas y todos pasamos por ellas. Ellos han marcado diferencias, pero hay zagueros como Martija o Imaz están haciendo buenos campeonatos. Es bueno que haya igualdad y alternativas. Creo que Julen, Laso e Imaz o yo hemos jugado como pareja, hemos hecho pareja. Y eso se ve en detalles como el último tanto de Pamplona, fue muy importante.

¿Qué es funcionar como pareja?

Sobre todo conocerse, saber dónde están las virtudes del compañero y dónde necesita más ayuda. Y ayudarnos. A nosotros se nos ve en el partido, pero antes hay mucho trabajo, hablar mucho compartir muchas cosas.

¿Qué le aporta Martija?

Mucha seguridad. Ha dominado muchos partidos en las segundas partes.

¿Hablan mucho por teléfono?

Sí, o nos mandamos audios. Y trabajamos mucho juntos. Esta semana hay dos días que el físico lo hemos hecho juntos, compartimos entrenador, vamos a comer juntos...

¿Es diferente preparar una final con alguien?

Sí, es todo diferente.

Laso se cruza de nuevo en su camino.

Sí. Ya dije en el Cuatro yMedio que Unai no era una sorpresa, ni va a ser flor de un día, jugará más finales; ha venido para quedarse, es un pelotari muy regular, no está teniendo baches, siempre da lo suyo, es bueno, es completo y engancha con el pelotazale, eso es muy muy importante.

Tiene un tipo de juego explosivo y no baja.

Hace las cosas fáciles, goza mucho la pelota de derecha, de izquierda, sotamano... él tiene mucha tralla, pero juega fácil. No solo es fuerza, para gozar todo hay que tener mucha técnica.

¿Es listo?

Es anáquico, juega a su manera, le gusta llevar el peso. Y con Imaz se complementa muy bien, le está respondiendo muy bien.

¿Son parejas parecidas?

Unai y yo no tenemos nada que ver jugando. No sé si yo soy más fino jugando.

Ellos son duros, te hacen 15 mínimo.

Sí, nosotros somos duros también. Son muy competitivos los dos, aunque vayan por detrás en el marcador sufren, dan lo que tienen dentro. No sé si nos beneficia tener más experiencia en finales. Hay que estar bien en el día y en el momento, saber templar los nervios, cómo vas a responder con 3.000 personas encima.