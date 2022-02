Jon Mariezkurrena: “No me importan tanto los puntos como nuestro juego”

Para Erik Jaka y Jon Mariezkurrena no hay nada perdido. La pareja de Baiko, una de las grandes favoritas al inicio del Campeonato de Parejas, apuran sus opciones clasificatorias a falta de tres jornadas para el final de la liguilla. Son séptimos con cuatro victorias en once jornadas, igualados a puntos con Urrutikoetxea-Aranguren y separados por tan sólo un triunfo de la quinta y la última plaza. Al filo de la navaja y, sin embargo, confían en poder enderezar su rumbo en una recta final donde deberán plantar cara a Irribarria-Rezusta, Ezkurdia-Tolosa y Elezkano II-Zabaleta.

¿Cómo ven su futuro?

Las cosas no están nada claras, sobre todo por el juego. Ahora, más que los puntos, nos interesa recuperar la confianza en nuestro juego. Llevamos varios partidos acumulando derrotas y sin dar lo nuestro. Los dos queremos hacer un buen partido de una vez por todas, sumando como pareja y haciendo daño al contrario. A partir de ahí cambiarán las cosas.

Les aguarda un calendario complicado

El calendario no me preocupa tanto como hacer un partido completo. Este campeonato ha demostrado que todas las parejas son duras, hasta las que están más abajo pueden ganar a las de arriba. Ahora busco más disfrutar en la cancha, recuperar ese nivel que realmente tenemos y darle la vuelta a esta mala racha que llevamos arrastrando muchos meses.

¿Qué les hace falta para completar un partido redondo?

Tampoco sé describirlo. Lo que peor gestionamos es el inicio del partido, salimos un poco tensionado. Los rivales se nos escapan enseguida en el marcador. Nos adelantan con demasiados tantos fáciles, sin jugar a pelota, y eso es lo que tenemos que evitar, que aunque sea les hagamos sufrir un poco. Hasta ahora no está siendo así.

¿Cree que han estado cerca de la lucidez en su juego?

Hemos tenido días. Erik ha jugado algunos partidos muy buenos pero en los que yo, por las manos o porque no he hecho un buen día, no le he podido acompañar. En casi ninguno he disfrutado, pero sí me vi mejor, por ejemplo, en el encuentro contra Laso-Imaz en Eibar, fue el primer día que no me dolió la mano.

Desde luego no está todo perdido para ustedes

Eso es lo más positivo que sacamos de este Parejas. A pesar de no hacer un buen campeonato no estamos últimos, sino a un punto del quinto. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Creo que somos capaces de sacar unos puntos más.

Cualquiera puede ganar al mejor

Elezkano II-Zabaleta llevan tres derrotas seguidas, quien iba a pensar eso. Todos podemos encadenar una mala racha, lo normal en el deporte, pero la nuestra está siendo demasiado larga. Hemos planteado los entrenamientos de diferente manera y últimamente estamos más serios. Simplemente hay que afinar ese comienzo de partido para poder estar concentrados y no ir a remolque.

¿Han introducidos cambios en su rutina de entrenamientos?

Al principio no le dábamos demasiada importancia a los fallos, creyendo que no iban a repetirse en los partidos, pero al final se juega como se entrena y más cuando estás con poca confianza. Ahora nos centramos en fallar algo menos en los entrenamientos, en colocarnos mejor, en estar más enchufados. Si seguimos así sacaremos nuestro juego.