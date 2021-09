A la espera de un otoño mejor

A falta de lo que aporte la final del Masters en el Ogeta y la feria de San Mateo la próxima semana, las empresas ya miran más allá del verano y piensan en la temporada invernal. Volverán los frontones industriales, aforos más elevados a los que han condicionado un verano que ha sido “muy justo” en cuanto a asistencia de público en los frontones. Aspe y Baiko confían en que el regreso de la competición oficial y de los nuevas condiciones de la pandemia -una inmunidad de rebaño prácticamente conseguida- y de aforos ayuden a que la mano remonte después de unos meses francamente duros.

Al verano 2021, en el que no ha habido fiestas patronales por segundo año consecutivo y por ende no ha habido programación de pelota festiva ni ferias, le quedan apenas diez días como quien dice. No ha sido una temporada sencilla para las empresas, que han tenido que buscar acomodo para el Masters -el campeonato de Parejas del verano- en plazas habituales pero fuera de sus fechas. “Donde mejor han funcionado las entradas ha sido en aquellos en los que el festival ha coincidido con las fechas en las que eran fiestas”, comentaba Iñaxio Errandonea, responsable comercial de Aspe. El ejemplo más reciente y claro ha sido el Jostaldi de Hondarribia, donde el pasado domingo se vendieron las 300 localidades que había a la venta y se quedó un buen número de aficionados en la calle.

Los 32 festivales del Masters han promediado alrededor de 180 espectadores (no promedian los cuatro festivales de los que no hay datos) con picos de 350 en Azkoitia y 300 en Hondarribi. Pero el programa que más espectadores ha llevado de largo ha sido la revancha entre Altuna y Laso en el Atano del 19 de agosto, donde de 800 localidades posibles se vendieron 787 en el que ha sido el primer llenazo técnico desde que comenzara la pandemia.

EL LABRIT, EN OCTUBRE

Las empresas ya trabajan en una temporada de otoño invierno en la que Aspe tiene la intención de recuperar los frontones industriales habituales como el Beotibar, el Atano III donostiarra o el Astelena eibarrés, que en los tiempos duros de pandemia han servido como vacunódromos o lugares en los que se han efectuado cribados masivos.

Baiko ya ha trasladado a los responsables de la Federación Navarra de Pelota su intención de empezar a programar en el Labrit a partir de 16 de octubre o bien del 23, cuando comiencen los cuartos de final del Cuatro y Medio. Su intención es recuperar al frontón pamplonés como cancha de referencia.