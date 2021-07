Jaka: “Quiero volver, pero no ahora si todavía no tengo mi nivel”

Erik Jaka acudió el lunes a la presentación del Masters, en el que juega con Tolosa, sin tener claro cuándo se va a producir su regreso a las canchas.

¿Cómo está?

Bien, las últimas pruebas que me hicieron son satisfactorias. Ahora estoy en la transición de entrenar suave a jugar el Masters. Quiero salir, tengo ganas, pero hace falta un nivel de forma bueno. Las últimas semanas han sido buenas, pero no quiero salir al frontón y no poder dar mi nivel.

¿Se asustó mucho cuando tuvo que dejar el telonero el día de la final de Parejas?

Hasta que se supo qué era lo que finalmente tenía, sí. Pasé horas malas de incertidumbre, e incluso miedo. Sabía que era un problema de corazón, y eso ya te causa preocupación. Desde el primer momento Íñigo Simón pensaba que era algo así, los médicos de la ambulancia lo confirmaron y por eso fuimos al hospital.

Cuando le diagnostican que sufre una pericarditis, ¿cómo se reconstruye uno?

Lo primero que hice fue informarme, a veces hasta demasiado. Luego le das vueltas, porque es una lesión importante. Lo primero que pensé fue la mala suerte que tuve. Primer partido con Baiko, no podía defender la txapela manomanista... pero luego paras y te das cuenta que lo prioritario es la salud. Y es a lo que le hemos dado importancia. Después de estar con los cardiólogos me pegué tres semanas prácticamente en el sofá, sin hacer nada. Luego he ido empezando muy poco a poco. Paseos muy suaves, estudios cardiacos, analíticas y ecografías. Poco a poco la pericarditis ha ido desapareciendo y entonces he empezado a entrenar muy suave. No he metido intensidad hasta que los valores se han regularizado, y siempre muy poquito a poco, sin querer dar pasos que no había que dar.

¿Los médicos le han dado plenas garantías que usted va a poder competir con la misma intensidad que antes?

Sí, por suerte es una afección que se cura totalmente. Normalmente es una afección que no tiene que ver con hacer deporte. Eso te da seguridad, de que lo que estás haciendo, lo haces bien. Yo tengo la seguridad de que cuando vuelva a competir, lo haré a tope.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando específicamente en el frontón?

Casi tres semanas. He ido haciendo manos, cogiendo posturas... en la última semana ya he trabajado con normalidad. Pero no quiero salir aún si no estoy a mi nivel, porque no quiero fastidiar a mi compañero.

¿Es como si ahora estuviera haciendo una pretemporada?

Sí, pero tampoco es que haya perdido todo. La base está ahí, y en un mes no se va todo. Es verdad que la primera semana cuando vuelves te ves con agujetas, flojo... pero es lo normal.

¿Es bueno psicológicamente que la empresa le haya incluido en el Masters?

Sí, se agradece mucho que la empresa cuente contigo después de una circunstancia así. Todo el proceso que he llevado ha sido muy bueno por parte de los médicos, de la empresa, nunca me he visto presionado, todo lo contrario. Me han ayudado en todo. Ahora quiero empezar ya, pero no puedes hacerlo a lo loco. Si se sale no se puede hacer a lo loco.

¿Cuánto se ha comido la cabeza a lo largo de este tiempo?

No demasiado. Al final te haces un planteamiento de por dónde puden ir las cosas con esta leisón. Y a partir de ahí vas viendo día a día. Te preocupas porque no haya dolor, que todo salga bien...

¿Qué plazos maneja en su fuero interno para volver a recuperar el nivel que tenía antes de la lesión?

No lo sé. No me hago esos planteamientos. Lo que quiero es volver, volver a jugar y hacerlo a buen nivel, no hacerlo por debajo. Prefiero entrenar dos semanas más que jugar por debajo de mi nivel.

Va a jugar el Masters con Tolosa. ¿Qué le parece la competición?

Sí. Es un campeonato diferente al del año pasado, porque al ser una sola vuelta no hay margen para fallar. Que haya play off implica que las posiciones de atrás se vayan a apretar mucho, como pasó en el Parejas. Es una competición muy ilusionante para nosotros. Tolosa y yo nos conocemos desde que éramos críos. Hemos jugado mucho juntos, y las veces que lo hemos hecho hemos sido una pareja muy compensada. Es lo que esperamos, podemos hacerlo bien. Va a ser un Masters muy reñido, difícil. Nosotros no tenemos nada que perder ante zagueros que marcan la diferencia. Vamos a jugar sin ningún tipo de presión, vamos a salir a disfrutar los dos en la cancha.