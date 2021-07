Fue el último en firmar su nuevo contrato con Baiko. Jon Mariezkurrena Zelaia (Berriozar, 1999) regresa este jueves al profesionalismo como parte del elenco del torneo de parejas de San Fermín. El zaguero no ha dejado indiferente a nadie en los últimos meses. El tenso pulso mantenido con la promotora vizcaína, el título navarro de parejas conquistado junto a Laso o el Parejas disputado al amparo de Aspe han sido algunos de los episodios más rocambolescos de un particular itinerario de crecimiento personal. “Nos ha hecho más fuertes”, asegura.

Debutó durante los Sanfermines de 2018 y este jueves la feria le devuelve una segunda oportunidad.

Aquel año evolucioné mucho en mi juego y durante los siguientes ha habido altibajos de todo tipo. Estos Sanfermines tengo otra oportunidad para estrenar el nuevo contrato de dos años, empezar con buen pie, y qué mejor manera de hacerlo con aficionados en las gradas. Los ánimos y gritos del público siempre te dan fuerzas.

¿Cómo ha sobrellevado el compás de espera?

El final del verano pasado fue duro. Cuando parecía que salíamos de la pandemia, llegó una nueva ola de contagios; y justo cuando se me acababa el contrato tuve que confinarme porque contraje el virus. Pese a todo, pude ganar el campeonato navarro con Unai Laso y a la semana siguiente tuve la oportunidad de jugar el Parejas con Aspe, a quienes estoy muy agradecido. Pero aquello fue algo pasajero.

¿Se sintió privilegiado por poder jugar los cuatro meses que duró el Parejas?

Cuando los huelguistas firmaron aquel acuerdo pensé: “Ahora a esperar hasta julio. Va a ser eterno”. Pero la llamada de Aspe me dio un balón de oxígeno terrible.

¿Entendió que Rezusta jugase ese Parejas cedido y usted, habiendo debutado con Baiko, tuviese que hacerlo con Aspe?

Fue raro, muy extraño. En ese momento Baiko estaba falto de zagueros de primer nivel y recurrieron a Beñat. Aspe tuvo entonces una vacante que cubrir y me dijeron que les cuadraba que la ocupase yo.

¿Cuál fue su actitud tras no renovar su contrato?

Fue salir de Baiko y me lo tomé como otra pretemporada porque me venía de nuevo dentro del profesionalismo si seguía entrenando así. Lo afronté como si continuase siendo profesional, entrenando todos los días muy fuerte, con la cabeza centrada en mis objetivos y competir me ayudó mucho. Laso y yo sabíamos que tarde o temprano nuestro sitio estaba ahí y que nos lo habíamos ganado durante los años anteriores.

Las empresas se comprometieron por escrito a ofrecerle a usted y sus compañeros un contrato antes del 1 de julio. ¿Supuso una tranquilidad?

Era una garantía de que nos iban a llamar, pero las condiciones tampoco se especificaron. Temíamos que fuesen a ofrecernos algo parecido a lo del verano pasado. Al final todo ha ido mejor de lo esperado, ha habido una buena disposición y en seguida llegamos a un acuerdo en el que ambas partes hacíamos un esfuerzo. Ya vendrán tiempos mejores.

En muchos momentos se especuló con su posible vinculación a Aspe

Terminé el Parejas y no sabía qué iba a ser de mí. Parece que haces un campeonato bueno, llegando a semifinales, y crees que te deberían llamar en seguida; sin embargo, jugué el último partido y me quedé a la espera, sin saber qué iban a hacer conmigo. Leía en la prensa que Mariezkurrena para un lado, Mariezkurrena para otro y yo sin saber aún nada. La gente me preguntaba si me iba a quedar en Aspe o si me atrevería a volver a Baiko. Así hasta que finalmente me llamó Joserra y yo feliz de recibir esa llamada.

¿Cree que se entierra el hacha de guerra entre pelotaris y empresas o todavía falta mucho por hacer?

Formamos parte de un deporte profesional en el que nosotros sacamos beneficio de ellos y viceversa. Lo mejor es que nos llevemos bien. Fueron momentos de mucha tensión y socialmente también estábamos jodidos. Todo afectó. Lo mejor ahora es pasar página.

Hay quienes consideran que la huelga, los desplantes y las protestas no han creado un escenario distinto al que existía antes

Los efectos tampoco se pueden apreciar a tan corto plazo, se irán materializando poco a poco. La Asociación de Pelotaris fue un paso grande y hay pequeñas exigencias que empiezan a repercutir en favor del pelotari y del aficionado. Ojalá dejemos los malos rollos a un lado y nos centremos en dar un buen espectáculo en el frontón.

¿Ha entendido su proceso como un castigo?

La personalidad de cada uno es diferente, unos son más echados para adelante y otros se lo callan. Ni una cosa es buena, ni la otra mala. Yo soy de los que dicen lo que piensan con todo el respeto del mundo y asumen las consecuencias. Las cosas se pueden hablar, todo el mundo se puede equivocar en el día a día y retroceder en su postura. Eso no debe ser un obstáculo.

¿Cambiaría alguna pincelada de lo sucedido?

No soy mucho de arrepentirme. ¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera? Sí. Soy el primero que lo dice. Pero había mucha tensión y casi la pelota era lo de menos porque estábamos muy mal y socialmente encerrados en nuestras casas. Esas circunstancias pasaron factura.

De todo se aprende

En dos años como pelotari profesional me ha tocado vivir muchas facetas del deporte. Con 19 años debutas, parece que estas en la cumbre, juegas el Parejas, a los dos años se te termina el contrato y te ves en la calle injustamente. Eso me pasó a mí. Te das cuenta de que nadie te garantiza nada. Antes había pelotaris que debutaban y se aseguraban casi diez años de carrera profesional. Ahora hemos visto a Garmendia o Pedro Ruiz que, con 23 años, se han ido para casa siendo unos profesionales como la copa de un pino. Espero que las empresas recapaciten sobre el modelo.

Ibai Zabala, figura clave durante la huelga, también se retirará la próxima semana. ¿Qué ha supuesto para usted?

Es un diez como persona, te ayuda en todo, es un profesional terrible… En estos años nos ha enseñado muchísimo, siempre está dispuesto a dar la cara y defender lo que cree injusto. Le estoy muy agradecido.

A partir de ahora, ¿nueva etapa, mismos objetivos?

Los objetivos son siempre los mismo: jugar el máximo número de campeonatos posibles en Primera y hacerlo bien. El Parejas me encanta. Toca mejorar poco a poco. Tengo 22 años y le he sacado algo bueno a tantas idas y venidas en estos últimos años. Toca centrarse y crecer año a año.

LAS ENTRADAS PARA SAN FERMÍN, A BUEN RITMO

Parece que el Labrit explotará sus posibilidades y registrará notables asistencias de público en los cuatro festivales del Torneo de San Fermín. Por el momento hay varios sectores de las gradas del frontón que ya han agotado el papel, especialmente en el segundo piso. Destaca el interés por la semifinal de Aspe del día 9 y el desafío Urzante del sábado 10, ambos con un 75% de su aforo ya vendido.