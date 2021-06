Altuna: "He jugado perfecto y Rezusta no ha tenido su día"

Actualizada 20/06/2021 a las 20:59

El pelotari guipuzcoano Jokin Altuna destacó después de conquistar su segunda 'txapela' del Manomanista tras derrotar por 22-5 a Beñat Rezusta que una de las claves de su contundente victoria fue que él jugó "perfecto" y su rival "no ha tenido su día".

"En la segunda parte Beñat ha bajado un poco, pero al principio estaba fresco y cuando yo le dejaba pelota en medio le daba mucho y he tenido que defender. He jugado perfecto, él no ha tenido su día y quizás ahí ha estado el 22-5", resumió tras la final el delantero de Amezketa, que sumó su título al conquistado en 2018.

Altuna se mostró "muy contento" del triunfo después de "un año muy duro", tras la derrota en la final de 2020 el pasado diciembre frente a Erik Jaka.

"Había preparado el campeonato con mucho mimo y me encontraba muy bien. He tenido buenas sensaciones en todos los partidos y ahora toca celebrarlo a tope con la familia y los amigos que no han podido estar aquí", señaló Altuna, quien tuvo también un recuerdo para su amigo Iñaki Artola, baja por lesión en esta final.

"Me da mucha pena que a Iñaki le haya pasado esto, pero seguro que en el futuro tendrá otra oportunidad para jugar otra final y ganar. Y ahí estaré yo para celebrarlo porque él siempre está conmigo", concluyó el de Amezketa en sus primeras valoraciones tras el partido.

Por su parte, Beñat Rezusta reconoció la superioridad de su rival y aseguró que a pesar del rotundo 22-5 su partido "no ha sido un desastre" sino que lo atribuyó a los mérito de un Altuna que ha jugado "casi perfecto".

"Ha habido pelotazos bastante buenos, pero a la mínima se adelantaba y me hacía tanto. Y con tanto saque-remate te empiezan a entrar dudas. Era muy complicado. Ha sido más que yo, pero no me voy desmoralizado. Me sirve para prepararme más. A vedes perdiendo aprendes y esto tiene que servir para mejorar", explicó el de Bergara.

