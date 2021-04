Olaizola II: "No sé si ha sido mi último Parejas"

Actualizada 11/04/2021 a las 19:58

Aimar Olaizola jugó este domingo el que pudo ser su último partido del Parejas. El delantero de Goizueta tiene contrato con Baiko hasta final de año, salvo que él quiera romperlo de manera unilateral porque no se ve en condiciones. "No sé si habrá sido mi último partido de campeonato. En la cancha me veo bien, compitiendo. Pero entre semana todo lo que implica preparar los partidos me veo cansado, sobre todo mentalmente, me está costando un poco más. Y con esto de la pandemia se me está haciendo todo mentalmente duro", ha comentado el pelotari navarro al término del partido.