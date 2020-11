Los 229 días del conflicto de Baiko y sus pelotaris

Actualizada 01/11/2020 a las 06:00

Nunca en su historia la mano profesional se había enfrentado a una crisis de las dimensiones que se han vivido en los útimos tres meses.

Nunca la mano se había visto afectada por una huelga que ha puesto en jaque la actividad competitiva, ni jamás una cuestión deportiva había quedado pendiente de un proceso judicial hasta este caso. Hasta ahora todos los conflictos de la pelota se habían ventilado dentro de la propia pelota. El conflicto de Baiko y sus pelotaris ha sido diferente en todo. La labor de un sindicato y el eco social en un contexto económico tan desfavorable como el de la pandemia han sido determinantes.

UN CAMBIO EN 26 DÍAS

Uno de los elementos más llamativos de la resolución del caso ha sido el cambio de 180 grados en la postura de José Ramón Garai, director general de Baiko, en 26 días.

El Garai que compareció por primera vez ante los medios el 1 de octubre en Bilbao puso en una mano la vía del diálogo, pero en la otra negó en público y en rotundo las dos exigencias fundamentales de los pelotaris: readmitir a los cuatro no renovados, y mostrar las cuentas de la empresa.

“En la primera reunión nos dijo a todos que no y dijo que se iba a hacer una reflexión. En la segunda apuntaron alguna cosa. En los últimos días ya ha ido accediendo a cosas”, comenta Mikel Larunbe, uno de los portavoces de los pelotaris en el conflicto.

Después vino la creación de la Asociación. El viernes previo a la final, cuando se anunció la judialización del caso, Ezkurdia y Altuna -hartos con todo lo que estaba pasando- dieron un paso adelante. Llamaron a Olaizola y a Urruti y decidieron dar un paso al frente creando la Asociación y citando a las empresas a un encuentro para abordar la crisis y buscarle una salida.

A partir de ahí, lo que desde un principio fue considerado como un no rotundo a la mayor parte de las peticiones, acabó siendo un sí a las ocho propuestas de los pelotaris.

Entre el día 19 que se conforma la Asociación y el 27 que se llega a un acuerdo transcurrieron ocho días en los que la postura de Garai cambia. ¿Por qué?

“Hay un hecho que es la presentación de la demanada por parte de los pelotaris y la suspensión de la final como medida cautelar. Eso cambia la situación, porque lo que hace es bloquear al sector”, explica Ane Zelaia, del sindicato ELA. “Es un salto cualitativo en un conflicto que es muy mediático”.

La Liga de Empresas se encuentra en la siguiente situación. Las demandas de los pelotaris de Baiko en el documento de Tolosa ya se cumplen en Aspe, donde la relación entre los pelotaris y empresa es fluida. El conflicto es diferente a todas las discrepancias vividas anterioremente porque ha entrado en escena un actor nuevo, un sindicato -ELA- que sabe bien cómo manejar una circunstancia así. Y, tres, los interlocutores que tiene el Comité de Huelga con las empresas están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.

A esto hay que añadir dos factores que no deben perderse de vista. El desgaste de imagen social y la pérdida de prestigio que sufre la pelota desde el 15 de septiembre hasta octubre es tremendo. Y el factor económico. La pandemia limita las posibilidades de programación, de aforos y el aficionado no responde a programas que no sean competición oficial, porque le interesan menos. Ahí están los 63 espectadores del último partido en Tolosa. Con el Parejas judicializado, y el Manomanista y el Cuatro y Medio -que se deben jugar antes de que acabe el año- bloqueados por la huelga, el conflicto ya no solo afecta a Baiko sino que impacta de lleno en la actividad de Aspe. La política de inflexibilidad y mano dura no tiene salida.

CUESTIONES POR CERRAR

El conflicto entre los pelotaris y la empresa terminó, sobre el papel, el 27 de octubre, pero hay importantes flecos por cerrar.

En el plano judicial, queda pendiente una demanda del sindicato ELA contra las empresas por la posible vulneración del derecho a la huelga con el 22-0 que se les dio a Agirre-Albisu en el tercer partido de la liguilla de las semifinales. Las posturas están enconadas y el acuerdo parece difícil. ELA solo concibe suspender el 22-0, la Liga cree que dar marcha atrás supone poner en entredicho la autoridad del Juez Único, la reglamentación y crear un grave precedente. “Lo razonable sería que se llegara a un acuerdo y se repitiera el partido”, dicen fuentes cercanas al caso.

La otra gran cuestión es cómo solventar la posible readmisión de Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena. El acuerdo apunta que se les hará una oferta de renovación a los cuatro. El primero que la ha recibido es Eskiroz, con cosas buenas y otras a revisar. Ahora mismo Baiko tiene su plantilla completa, y con el panorama económico que hay no piensa ampliarla. No parece descabellado que Aspe tenga que asumir a alguno de los cuatro pelotaris en un futuro, los cuatro no van a seguir su carrera en Baiko. Y es posible que se produzca algún trasvase más entre las plantillas de Aspe y Baiko. Pero todo teniendo en cuenta que, por un acuerdo firmado entre las dos empresas, no se producirá ningún movimiento hasta junio del 21.

La tercera pata es el futuro de la recién nacida Asociación de Pelotaris. A partir de ahora es la interlocutora válida, sí. Tiene un acuerdo de ocho puntos con las empresas, pero se ha quedado fuera del pack del acuerdo la creación de un convenio colectivo de los pelotaris. Que es un eje fundamental para el futuro de la actividad manista.

LA FACTURA DEL VESTUARIO

El pasado 27 de octubre la Liga de Empresas y los pelotaris llegaron a un acuerdo por el que se desconvocaba la huelga.

Con el tiempo se retomarán las competiciones y, presumiblemente, los pelotaris desarrollarán su actividad en otras condiciones.

Pero el conflicto va a pasar su factura en el vestuario, especialmente en el de Baiko. La plantilla ha quedado dividida entre quienes estuvieron del lado de la empresa, y quienes formaron parte del colectivo de 15 pelotaris.

“Claro que esto deja heridas, y va a costar curarlas. Cada uno es diferente, y cada pelotari va a reaccionar de una manera, pero creo que la relación entre nosotros, los pelotaris, no va a ser igual”, explica Larunbe. “Nos va a tocar jugar juntos, o como rivales. Y en la cancha no habrá ningún problema. Pero más allá, el trato no va a ser igual. Hemos estado muy jodidos y ha habido compañeros que no nos han ayudado”.

Los dos pelotaris que más se han significado en el conflicto, y portavoces del colectivo -Ibai Zabala y Larunbe- no temen represalias. Zabala termina contrato con Baiko en unos meses, y ya ha hecho público que está mentalizado para reorientar su vida profesional. Larunbe tiene aún dos años más de contrato. “Y tengo la conciencia bien tranquila”.

EL CONFLICTO DÍA A DÍA

MARZO

Día 12. Suspensión de actividad.

La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM) suspende sus competiciones debido a la pandemia del coronavirus.

Día 31. ERTE en Baiko.

Baiko Pilota comunica un ERTE a sus trabajadores por causa de fuerza mayor.

JUNIO

Día 12. Aspe levanta el ERTE.

Aspe decide levantar el ERTE a sus trabajadores. Se baraja la fecha del 24 de junio como posible vuelta.

Día 19. Baiko levanta el ERTE.

Tras dos meses y medio, Baiko recupera del ERTE a todo el cuadro de pelotaris. Aspe levantó esta medida una semana antes.

El zaguero Ander Imaz renueva por cuatro campañas más.

Día 21. Aranguren renueva.

Aitor Aranguren amplía su contrato hasta 2024.

Día 23. Adiós de Etchegoin.

Presentación del Masters CaixaBank.

El francés Iñaki Etchegoin finaliza su etapa dentro de la disciplina de Baiko. Su orientación laboral es otra.

JULIO

Día 31. Adiós de Arretxe.

Arretxe II disputa su último partido tras 15 campañas como pelotari profesional. En su despedida no acude ningún representante de su empresa, Baiko.



AGOSTO

Día 1. Agirre-Eskiroz, campeones.

Los navarros Agirre-Eskiroz se proclaman campeones del Parejas de Promoción.

Día 10. Baiko no renueva a Eskiroz.

Baiko no ofrece la renovación al zaguero Iosu Eskiroz. Lo justifica con la difícil situación económica que atraviesa la empresa.

Día 11. Baiko renueva a Aimar.

Olaizola II, que terminaba su contrato a finales de 2020, renueva con Baiko hasta finales de 2021.

Día 13. Baiko renueva a Arteaga.

Arteaga II llega a un acuerdo con Baiko para las dos próximas temporadas.

Día 26. Víctor no renueva.

El riojano Víctor finaliza su vinculación con Baiko después de siete temporadas. Se alegaron “cuestiones técnicas”.

SEPTIEMBRE

Día 15. El documento del Beotibar.

18 manistas de Baiko denuncian públicamente en Tolosa y a través de un escrito los “malos gestos” de la promotora bilbaína desde diciembre de 2018. Repudian la gestión de Joserra Garai y piden un cambio. Si no se produce tal cambio, no descartan movilizaciones.

Día 20. Laso no renueva.

Unai Laso y Baiko no llegan a un acuerdo para la renovación del delantero de Biskarret. Laso es semifinalista del Parejas, aún en juego.

Día 23. Mediación pública.

El colectivo de pelotaris de Baiko solicitan el apoyo y la mediación de las administraciones públicas y Eitb ante lo que consideran un “régimen dictatorial” por parte de Garai.

Día 24. Agirre, suplente.

El Juez de Competición de la LEPM aprueba que Agirre ocupe la vacante de Laso en las semifinales del Parejas.

Día 25. Mariezkurrena no sigue.

Mariezkurrena II rechaza las propuestas “indignas” de renovación y abandona Baiko.

Baiko rechaza la intermediación de la plataforma pelotazale Pilotabizi, que a lo largo del conflicto ha emitido más de una decena de comunicados.

Día 26. Debuta Zubizarreta.

Debut del delantero Iraitz Zubizarreta (Ataun, 21 años). Incorporación que estaba prevista en Baiko desde el 9 de mayo.

Día 27. Final del Másters.

Artola-Rezusta se proclaman campeones del Masters CaixaBank.

Día 30. Baiko ficha a Larrazabal.

Baiko anuncia el fichaje del delantero alavés Iker Larrazabal (Amurrio, 18 años).

OCTUBRE

Día 1. Las explicaciones de Garai.

Rueda de prensa del director general de Baiko, José Ramón Garai, en Bilbao para hacer balance de la programación estival y exponer las previsiones de futuro. En hora y media de intervención señaló una merma en los ingresos del 40% y situó el período de recuperación en dos años. Apunta que las puertas para los cuatro pelotaris no renovados (Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena) están cerradas porque la empresa tiene la plantilla completa. Y asegura que la viabilidad de la empresa pasa por una reducción de los salarios en un 20%

El zaguero Iker Elizegi (Asteasu, 20 años) firma con Baiko y debuta el 23 de octubre. Por su parte, Asier Agirre y Jon Alberdi renuevan sus contrato.

Día 2. Rebaja en Baiko y huelga.

Baiko acuerda con el 57% de sus trabajadores una reducción del 20% en su salario y de su jornada laboral. Condiciones sujetas a 6 meses.

El grupo de quince pelotaris de Baiko convoca 12 días de huelga para el mes de octubre. Cuatro días, de viernes a lunes, en tres semanas consecutivas. “La situación que estamos viviendo se ha vuelto insostenible”, defienden. La medida afecta directamente a las dos jornadas del Parejas que restan por disputarse (semifinales y final) y el inicio del Manomanista.

Día 6. Demanda de Imaz.

Ander Imaz interpone una demanda contra Jon Mariezkurrena al ver vulnerados su derecho al honor y su reputación por unas declaraciones en Euskadi Irratia en las que dice que Imaz pasó información sensible a la empresa de las reuniones de los pelotaris.

El sindicato ELA exige a Baiko y a la LEPM que respeten el derecho a huelga de los pelotaris ante las programaciones anunciadas para el fin de semana.

Día 7. Primer encuentro Baiko-pelotaris.

Primera reunión en Bilbao entre el comité de huelga y la dirección de Baiko. No hay acuerdo y los paros siguen el plan previsto.

Día 8. La posición de Aspe.

Los pelotaris de Aspe anuncian que no participarán en ningún festival organizado por Baiko

Día 10. Agirre-Albisu no acuden a la semifinal.

Agirre y Albisu no comparecen en la última jornada de semifinales del Parejas ante Ezkurdia-Bikuña (suplente de Martija, afectado por covid-19) en el frontón Bizkaia. Se levanta acta y el Juez de Competición de la LEPM les da por perdido el encuentro (22-0). De esta forma, Ezkurdia-Martija se clasifican para la final.

Ezcaray organiza un festival en homenaje a los pelotaris Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena II. También asisten los pelotaris en huelga. En su intervención Mikel Larunbe apunta que Garai no tiene voluntad de diálogo ni de solucionar nada.

Debut del zaguero Endika Uriondo (Gizaburuaga, 23 años). Su presentación oficial estaba prevista el 26 de abril.

Día 13. El conflicto se judicializa.

El sindicato ELA y los pelotaris Agirre-Albisu presentan dos demandas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Una porque se cree que el 22-0 vulnera el derecho a la huelga. La otra, pidiendo medidas cautelares para la suspensión de la final del Parejas hasta que no se resuelva el 22-0.

La LEPM informa que se han agotado las 600 entradas disponibles para la final del Parejas.

Día 15. ¿Habrá final del Parejas el día 18?

Se lleva a cabo la elección de material para la final del Parejas. Asisten Olaizola II-Urrruti y Ezkurdia en solitario. Martija sigue afectado por covid y no se sabe si podrá jugar. Los tres apuntan que se hacen a la idea de que el partido se va a jugar en la fecha prevista.

Día 16. Suspensión de la final de Parejas como medida cautelar.

El TSJPV suspende cautelarmente la final del Parejas 2020 prevista para el domingo 18 hasta que no se resuelva la demanda por el 22-0. El partido queda sin fecha,

El comité de huelga insta de nuevo a Baiko a que cese “las conductas antisindicales” tras organizar un festival de tres partidos con ocho pelotaris en huelga.

Día 18. Debut de Larrazabal.

Baiko adelanta y celebra la puesta de largo de Iker Larrazabal.

Día 19. Movimiento de Ezkurdia, Altuna, Olaizola y Urruti para buscar una solución.

Los manistas Ezkurdia, Altuna III, Olaizola II y Urrutikoetxea promueven la creación de una Asociación de Pelotaris y abren una nueva vía de diálogo con la LEPM. Piden que se reinicien las negociaciones con los cuatro pelotaris no renovados, logran aplazar el Manomanista una semana y piden la incorporación de los cuadros de las dos empresas en la asociación.

Día 20. Segundo encuentro Baiko-pelotaris.

Segunda reunión entre el comité de huelga y la dirección de Baiko en Bilbao. Sigue sin haber acuerdo.

Día 21. Los pelotaris prolongan la huelga a noviembre.

Los pelotaris movilizados deciden, por unanimidad, extender su protesta con 20 días más de huelga durante el mes de noviembre, con lo que se bloquea la posible disputa del Manomanista.

Día 23. Ezkurdia y Altuna se defienden.

Después de recibir numerosas críticas, Joseba Ezkurdia y Jokin Altuna defienden su buena voluntad en aras a resolver el bloqueo, reconocen la premura de su propuesta y abogan por la creación de una asociación que sirva “para proteger los derechos de los pelotaris en el futuro”.

Día 27. Acuerdo entre pelotaris y Liga de Empresas. Se desconvoca la huelga.

Los pelotaris y la LEPM alcanzan un principio de acuerdo y se desconvoca la huelga. Llegan a un acuerdo de ocho puntos que son. 1. Propuesta de renovación para Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena. 2. garantía de un salario mínimo bruto anual de 25.000 euros. 3. Plus por estelar. 4. Abono de dietas por desplazamientos fuera de Euskadi y Navarra. 5. Establecimiento de normas de régimen interno por las dos partes. 6. Modificación de las normas de entrenamientos. 7. Modificación de la normativa de exclusividad laboral para los pelotaris que se encuentren en la franja baja de los salarios. 8. Compromisos de la LEP en cuanto a participación de botilleros, calendario y modificaciones.

Día 30. Una oferta para Josu Eskiroz.

Josu Eskiroz recibe una oferta de renovación por parte de Baiko.