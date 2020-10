La huelga continúa en Baiko pese a cierta mejoría en las negociaciones

Actualizada 21/10/2020 a las 06:00

Sigue sin haber acuerdo. La huelga secundada por el 71% del cuadro de manistas profesionales de Baiko continuará este fin de semana tras no alcanzarse un principio de acuerdo en la segunda reunión mantenida el martes entre los portavoces del colectivo, Ibai Zabala y Mikel Larunbe, y la dirección de la empresa.

“Valoramos positivamente la reunión porque hemos empezado a hablar y a acercar posturas pero, en lo que se refiere al resultado, seguimos con una sensación negativa”, reconocía Zabala a su salida del hotel Mercure Bilbao-Jardines de Albia, “La situación es mejor que en la primera reunión, principalmente porque no era muy difícil estar peor”.

Los 15 pelotaris de Baiko afrontan esta semana los cuatro últimos días de la huelga convocada para el mes de octubre sin ninguna solución en firme y con el bloqueo en buena parte de sus reivindicaciones. “Para desconvocar una huelga, el último recurso que hemos tenido para empezar a negociar, necesitamos propuestas sólidas y escritas, no intenciones futuras”, aseguró el zaguero de Berriz, quien a su vez manifestó su predisposición ha mantener las conversaciones “mañana, tarde y noche” con el fin de llegar a una resolución del conflicto “cuanto antes”.

OFRECIMIENTO

Por su parte, Baiko hizo público un comunicado de siete puntos referido al Comité de Huelga ofreciéndose a revisar la estructuración de los entrenamientos, la normativa de régimen interno y tratar algunos asuntos relativos a las condiciones laborales, así como en la interlocución con la dirección. También aportó información económica de la empresa a través de cinco documentos que serán analizados por los representantes del sindicato ELA.

No obstante, la promotora vizcaína insiste en que se desconvoque la huelga para abordar un proceso de negociación “con el grado de calma necesaria con toda la plantilla de pelotaris -subraya- y necesariamente en el marco en el que opera actualmente la pelota profesional”. Del escrito, se extrae además que hay convocado un proceso electoral de representación dentro de la organización.

LÍNEAS ROJAS

Trece días después de la primera toma de contacto, Baiko mantiene su “no rotundo” sobre tres peticiones. La primera, la readmisión de los cuatro pelotaris (Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena II) que recientemente no vieron renovados sus contratos. La promotora reitera no estar “en condiciones de asumir íntegramente” dicha petición debido a la coyuntura económica y a un “sobredimensionamiento de la plantilla”.

Postura que únicamente cambiaría a petición de la Liga de Empresas de Pelota a Mano, de la cual forma parte junto a Aspe. “La empresa nos ha contestado que ellos no van a negociar este asunto pero que empezaría a explorarlo si la LEPM se lo pidiese”, reveló ayer Ibai Zabala, “No entendemos que a nosotros nos digan que no y acepten el posicionamiento de la LEPM”.

De igual forma, desde la dirección de Baiko ven imposible avanzar hacia una solución si los pelotaris en paro mantienen sobre la mesa la suspensión de los acuerdos de reducción salarial firmados con ciertos empleados de la plantilla ya que “excede de cualquier objetivo legítimo atribuible a la huelga, al presuponer que se han alcanzado de mala fe”.

Y en tercer lugar, la operadora manista se muestra reticente al diseño de un convenio colectivo, fundamentado actualmente en las condiciones de los contratos concertados y el Real Decreto 1006/1985, ya que “lleva aparejado la completa revisión del marco de la pelota a mano profesional” y, además, se opone a asumir unos costes valorados aproximadamente en 150.000 euros.

“Descolocados” ante el surgimiento de la Asociación de Pelotaris

El colectivo de pelotaris de Baiko en huelga mostraba ayer su perplejidad y asombro ante los pasos dados por sus compañeros Aimar Olaizola y Mikel Urrutikoetxea quienes junto a Joseba Ezkurdia y Jokin Altuna anunciaron su decisión de liderar una asociación de pelotaris con el fin de buscar una solución al conflicto existente.

Noticia que se daba a conocer a últimas horas de la tarde del lunes, un día antes de celebrarse la segunda reunión entre la dirección de Baiko y representantes de su plantilla de manistas en paro.

“Nos parece positivo que haya un movimiento y unas preocupaciones pero no entendemos que nadie nos haya comunicado nada y creemos que antes que hablar con la empresa o con la LEPM, primero habría que hacerlo con los pelotaris”, reprochaba Ibai Zabala.

“Nosotros ya propusimos una asociación de pelotaris en la rueda de prensa que dimos en Tolosa y posteriormente la trasladamos individualmente a los pelotaris y, por ejemplo, tanto Urrutikoetxea como Aimar nos dijeron que no a esa iniciativa y ahora aparecen como propulsores de otra nueva. Estamos descolocados”, recriminó el zaguero vizcaíno, “Además, los representantes de las asociaciones se eligen mediante una votación entre sus participantes, no se imponente”.