Olaizola: “Fui el primero en bajarme el sueldo y en aceptar el 20%”

Actualizada 14/10/2020 a las 06:00

Aimar Olaizola (Goizueta, 1979) vive estos días anclado en la incertidumbre por la final y por lo que va a pasar con sus compañeros. No ha tomado parte en la huelga, tiene sus razones y las argumenta. ¿Cómo se prepara una final que no se sabe si se va a jugar o no? En mi caso pensando que vamos a jugar. Lo único que nos han dicho es que jugamos el domingo, luego a ver qué pasa. ¿Cómo lleva la incertidumbre? Lo mejor sería que todo se hiciera en circunstancias normales, pero ahora hay que