Asier Aguirre: “Vamos a intentar meternos en la final por nosotros, pero también por Laso”

Actualizada 07/10/2020 a las 06:00

A sus 25 años Asier Agirre vive uno de los momentos más intensos de su carrera deportiva. Después de ganar el Parejas de Promoción con Iosu Eskiroz, tiene la posibilidad de jugar la final del Parejas de Primera si el sábado llega a 22 con Albisu. El pamplonés está asimilando con un sorprendente sentido común y madurez ser el sustituto de Unai Laso, al que Baiko no le renovó el contrato y del que es buen amigo. Centrarse en jugar en estas circunstancias, con una convocatoria de huelga encima de la mesa y amigos a los que se les ha echado de la empresa, no es sencillo.



¿Cómo ha sido la resaca de la victoria del sábado?

Muy dulce. Estoy muy contento porque era un partido muy complicado de jugar por muchas cosas, con un nivel y una exigencia máximas para mí, y todo salió muy bien. Jugamos bien, ganamos, y tenemos opciones de clasificarnos.



¿Cómo vivió los días anteriores con la baja de Laso, la elección de la empresa como suplente?

Me costó mucho centrarme en el partido los días antes por muchas cosas. Primero, porque Unai Laso es un gran amigo mío y tener que sustituirle en estas condiciones no está siendo fácil. Me costó asimilar la noticia, pero una vez que llegó el partido intenté olvidarme de todo lo que hay fuera, me centré en intentar dar mi juego y centrarme en jugar. Creo que lo conseguí.



¿Durmió bien la víspera?

Perfectamente. No suelo tener problemas las vísperas de los partidos para dormir, y descansé perfectamente.



¿Qué le transmitió Jon Ander Albisu cuando llegaron al frontón?

Mucha calma. Jon Ander es un zaguero que tiene muchas tablas, mucha experiencia encima y es un pelotari tranquilo. Me hizo sentirme bien, me dijo que saliera a jugar a gusto, que tratara de dar lo mío y que las cosas iban a salir bien. Que fuera valiente, eso fue lo que intentó meterme en la cabeza. Y salí con esa intención.



Y lo fue.

Creo que sí. Salí a disfrutar y a ganar. Ellos eran claros favoritos, parecía casi imposible que les ganáramos pero aquí no hay nadie invencible. Si nosotros jugábamos lo nuestro y no cometíamos errores, teníamos opciones.



Usted buscó el tanto desde el primer pelotazo, no se arrugó.

Sí, iba con idea. Si en estos partidos tan importantes y en los que hay tanto en juego no eres valiente y arriesgas, no hay nada que hacer. Eso lo tenía muy claro desde antes de llegar al frontón.



La velocidad del juego es otra muy diferente a la que usted está habituado en segunda.

Sí, sin duda. La velocidad es lo que marca la diferencia. A mitad de partido hubo un par de tantos muy físicos, largos y peloteados con mucho ritmo, que noté que me había llenado. Me costó un poco recuperar, pero conseguí llegar bien a la parte final. La diferencia está en la velocidad y en la cantidad de pelotazos que se dan en los tantos, no hay tantos cortos.



Y usted venía de un verano en el que no había jugado demasiado, ¿lo notó?

Sí. Después del parón del confinamiento me costó un poco volver, y luego estuve todo agosto de vacaciones porque me dijo la empresa. Volver a coger el ritmo me ha costado, tenía la incertidumbre de ver cómo iba a responder con ellos, que llevan todo el verano jugando el Masters, y jugué valiente.



Jaka no estuvo, no tuvo el día y usted supo jugarle.

A lo largo del partido no le di muchas vueltas a sobre si podíamos ganarles o no y si luego tendríamos posibilidades. Yo estaba centrado en intentar jugar a gusto, concentrado y tranquilo. Cuando llegamos a 22 ya fui consciente.



¿Qué le dijo Albisu?

Estaba muy contento. Nos llevamos bien y vio que en el partido no estuve nervioso y jugué lo mío. Lo habíamos preparado bien.



¿Disfrutó?

Mucho. Me vi suelto, libre.



Les queda ahora el paso más difícil para llegar a la final.

Sin duda. Es otra final, de exigencia máxima, porque Ezkurdia y Martija no nos lo van a poner fácil para nada.



Pero llegan con carrerilla, con confianza.

Lo del sábado ayuda, te refuerza. Pero la diferencia es que Ezkurdia está acostumbrado a jugar este tipo de partidos en los que hay mucho en juego porque siempre está ahí arriba. Creo que he jugado dos veces contra él.



¿Qué tiene?

Que te desborda con la velocidad. Le mete mucho ritmo al juego, se ve desde fuera, pero luego ahí dentro lo sufres. La volea es violentísima, tiene otra velocidad diferente.



¿Una final es posible?

Claro, pero procuro no darle muchas vueltas. Ves que lo que hace una semana parecía un imposible o algo irreal sí que se puede dar. Pero si salgo el sábado pensando que puedo jugar la final estaría muy equivocado. Pelearlo claro que lo vamos a pelear, pero hay que ir con los pies en el suelo. No nos vale pensar que como venimos de una buena racha les vamos a ganar. No, hay que jugar muy bien y no fallar.



Y a todo esto con un conflicto laboral encima de la mesa. ¿Cómo consigue centrarse?

No es fácil salir centrado al frontón. Llevamos unos meses en los que extradeportivamente están pasando muchas cosas en la pelota y todo eso te afecta. No te quitas el problema que hay de la cabeza, es difícil centrarse en los partidos, en jugar y en entrenar. Pero esperemos que las cosas se encaucen y se arreglen. Todos queremos jugar y disfrutar de la pelota.



¿Cómo se abstrae?

Durante la semana estás muy pendiente de lo que estamos viviendo, que es muy duro y te desgasta. Yo cuando me visto de blanco y salgo a la cancha intento salir a disfrutar de jugar a pelota, que es lo que más me gusta y lo que llevo haciendo toda la vida. Cada partido es una oportunidad de salir al frontón y disfrutar de lo que más me gusta en la vida, y trato de aprovechar cada oportunidad.



Usted es amigo de Unai Laso.

Sí, somos muy buenos amigos.



¿Hablaron antes del partido?

Sí, hablamos a diario. Él sabe que para mí todo esto está siendo una papeleta complicada, pero se alegró al ver que habíamos ganado, que habíamos jugado bien por mí y por Albisu. Yo ya le he dicho que lo que ha pasado no nos gusta ni a él ni a nosotros. Vamos a intentar meternos en la final por nosotros, pero también por Unai Laso.



¿Comentan cosas técnicas? ¿Procura hacer que no se sienta mal?

Unai y yo tenemos una confianza máxima y hablamos de todo. Sé que lo ha pasado muy mal. A mí me han dado una oportunidad, no tengo ninguna culpa de lo que ha pasado, y la estoy aprovechando. Unai se alegra de verme ahí y de que las cosas nos vayan bien.



¿Da consejos?

Sí, que disfrute y que me olvide que estoy ahí por lo que ha pasado con él y la situación en la empresa.



¿Cree que esto se arreglará?

Yo tengo esperanza, y creo que la tenemos todos. Pero al final en toda esta historia cada uno tiene que poner de su parte, si no va a ser muy difícil. Yo voy a poner todo lo que haga falta por mi parte. Todos queremos que esto se arregle, por nuestro bien y porque los pelotazales puedan disfrutar de este deporte.



Ustedes piden diálogo.

Lo hemos dicho siempre. Lo que queremos es hablar y que todo esto se solucione, llegar a un acuerdo como personas. Y las personas se entienden hablando.



Y dignidad.

Nosotros somos los primeros que sabemos cómo están las cosas, y que todo está complicado, vivimos en este mundo. Hay mucha gente pasándolo muy mal, pero las formas que ha tenido la empresa para acercarse hacia nosotros no han sido correctas. Nosotros somos un colectivo que está dispuesto a hablar y a negociar, pero siempre de una forma respetuosa.



A ver si mañana (por hoy) las negociaciones llegan a buen puerto.

Es lo que queremos todos.



¿Se imagina no poder jugar la semifinal por la huelga y que se le de por perdida 22-0?

Yo tengo confianza en que las cosas se arreglen. Pero puede pasar de todo.