Actualizada 06/10/2020 a las 06:00

La mano profesional está pendiente de lo que suceda mañana en la reunión que mantendrán representantes de la empresa Baiko con el Comité de Huelga, que ha convocado 12 días de paro a lo largo de octubre. El primero de los paros comenzaría el viernes 9 y concluiría el lunes 12 de octubre, por lo que afectaría a la tercera y definitiva jornada de la liguilla de semifinales del Parejas, en la que queda una plaza de finalista por dilucidar.

De acuerdo con el plan que acordaron ayer las empresas, el Agirre-Albisu contra Ezkurdia-Martija se disputará el sábado 10 en el frontón Bizkaia de Bilbao. El festival será organizado por Baiko.

El segundo partido de la última jornada lo jugarán el domingo en Tolosa Olaizola II-Urrutikoetxea, ya clasificados para la final, contra Jaka-Zabaleta, que se han quedado sin opción alguna después de caer también en la segunda jornada. El encuentro lo organizará Aspe.

SI HACEN HUELGA, ELIMINADOS

La patata caliente de la última jornada de la liguilla de semifinales del Parejas está en el partido de Bilbao. Es una semifinal pura, Aguirre-Albisu y Ezkurdia-Martija juegan por una plaza en la final, quien llegue a 22 será finalista.

La cuestión es que quienes deben jugarse la plaza de finalista por parte de Baiko son Asier Agirre y Jon Ander Albisu, dos pelotaris que firmaron el documento de reprobación contra la gestión de Garai el pasado 15 de septiembre, y que el pasado viernes apoyaron la convocatoria de huelga junto con otros 13 pelotaris.

De acuerdo con el reglamento y con lo que hablaron ayer las empresas, la no comparecencia por parte de Agirre-Albisu por huega implicaría una derrota por 22-0, con lo que Ezkurdia-Martija pasarían directamente a la final contra Olaizola II-Urrutikoetxea, que no son partidarios de la huelga.

Baiko no tendría posibilidades de accionar una pareja de reserva de emergencia. Con 15 pelotaris adheridos a la huelga y dos clasificados no adheridos al paro (Olaizola y Urruti), a la empresa bilbaína solo le quedan como posibles quienes no han firmado la convocatoria. Imaz (ya ha tomado parte en el campeonato como titular y, en teoría, no podría formar parte de otra pareja) más Zubizarreta II, recién debutado.

INCERTIDUMBRE TODO EL DÍA

Las empresas no tuvieron a qué atenerse hasta bien entrada la jornada. El propio José Ramón Garai en su comparecencia del pasado jueves anunció que ayer lunes tenían la intención de convocar un encuentro con representantes de los pelotaris.

Sin embargo, a primera hora de la mañana de ayer, la representación de los pelotaris que habían convocado los 12 días de huelga comentaban que “no nos han convocado a ninguna reunión, ni hora, ni día ni lugar”.

Lo que todavía no se ha concretado es dónde se celebrará la reunión, ni quiénes asistirán a la misma. Tampoco el orden del día de los asuntos a tratar.

Parece que será en las oficinas de Baiko. Lo lógico sería que estuvieran la representación de los pelotaris, un par de ellos, más su asesor legal. Y del otro lado, José Ramón Garai, más la representación legal de la empresa.

Baiko, por su parte, ha convocado a todos los trabajadores de la plantilla a una asamblea informativa un día después de la reunión.

Reivindican



1 Retomar las negociaciones de los contratos de los pelotaris Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena y llevarlas a cabo de buena fe, sin amanazas.



2 Lograr un convenio de empresa que regule las condiciones mínimas, la suspensión del régimen interno actualmente vigente en la empresa y la traspariencia económica con los pelotaris.



3 denuncian la empresa ha negociado las renovaciones con Agirre y Alberdi de un modo amenazante. Se les amenaza con perder el contrato si no aceptan una rebaja salarial del 20% y si no aceptan por escrito que la empresa se encuentra en una situación económica grave. Esta es la conducta que queremos denunciar y resolver en la huelga. Es inaceptable qe la empresa Baiko Kirola tenga estas conductas.