Confrontación abierta entre Garai y la plantilla de pelotaris de Baiko

Actualizada 02/10/2020 a las 06:00

La mano profesional ha entrado en una fase de confrontación directa y total entre Joserra Garai, director general de Baiko, y la mayor parte de la plantilla de manistas de la empresa. Garai compareció este jueves a mediodía en Bilbao. En 90 minutos explicó la delicada situación económica de la promotora, con una merma de ingresos del 40%; situó el periodo de recuperación en dos años; cerró la puerta al regreso de Esquiroz, Laso y Mariezkurrena. Finalemnte dijo que la empresa solo sería viable si se pacta una bajada de sueldos en el caso de los pelotaris de hasta el 20%. La reacción de los manistas se produjo dos horas después. Hoy a mediodía anunciarán en la sede del sindicato ELA en Bilbao las movilizaciones que van a llevar a cabo.

16 días después de que 18 manistas profesionales reprobaran públicamente la gestión de Joserra Garai a través de un documento, el director general de Baiko compareció este jueves para dar su versión de los hechos. Lo hizo en un hotel bilbaíno, acompañado por Pablo Berasaluze y el comercial Unai Iglesias. Solo habló Garai.

LA EMPRESA, EN PÉRDIDAS

Garai leyó cinco folios de comunicado alternando euskera y castellano. En un primer momento hizo su fotografía de la situación de la empresa. Después de una mermada campaña veraniega con 63 festivales, de los que Baiko ha organizado 32 (la mitad que el año pasado), más las limitaciones en aforos y los gastos derivados de la pandemia, “podemos decir que Baiko Pilota está en número negativos, en pérdidas”.

Sin dar las cifras globales, apuntó que el descenso en la venta de entradas ha sido del 28%, el de la publicidad de un 30% y esperan que al cierre del año el descenso en los ingresos de la empresa va a ser de un 20,7% respecto a la campaña anterior.

Garai apuntó que la único camino viable para la mano profesional es el de la Liga de Empresa, compuesta por Aspe y Baiko. Lo que el responsable calificó como “industria de la mano profesional” da trabajo a alrededor de 150 personas, de las que solo un 30% son pelotaris.

El máximo responsable de Baiko dijo que su empresa volvió a la actividad en junio, en las mismas condiciones que en marzo. Al contrario que en Aspe, donde ya habían negociado rebajas de sueldo. “Hablamos con nuestros pelotaris y vimos que el ambiente no era el adecuado para aceptar ese planteamiento”, comentó este jueves Garai. Pasados los meses, se ha visto que el no rebajar entonces los sueldos les ha llevado a una situación insostenible.

SIN OPCIÓN A LOS NO RENOVADOS

Garai apuntó que un pelotari de segunda categoría cobra 25.484 euros brutos de media, y que un primera se sitúa en 91.733 euros. “Unas condiciones laborales dignas y retribuciones acorde con sus prestaciones”.

Explicación que le dio pie a explicar por qué seis pelotaris no siguen en la empresa. Según Garai, Etchegoin les avisó que tenía otras intenciones profesionales, más allá de la pelota. De Arretxe y Víctor comentó que no se les renovó “por cuestiones técnicas”. Y se extendió en los casos de los tres navarros no renovados: Eskiroz, Laso y Mariezkurrena.

De Eskiroz comentó que se le hizo una propuesta el 5 de junio, que se le mandó un mail. “Traté de contactar con el pero fue imposible. El 31 de julio vimos que los datos del retorno a la actividad no había dado los resultados pensados, como Iosu no había mostrado ningún interés de continuar con nosotros y ante la necesidad de reducir gastos, le retiramos la oferta”, apuntó Garai, quien añadió que se le sugirió que siguiera entrenando y que, si la situación cambiaba, podría volver.

De Unai Laso apuntó que se le ofreció una cantidad muy similar a la que tenía, que el pelotari rechazó. Su contra oferta -según Garai- “fue una petición de subida del 28% que nosotros no podíamos aceptar”.

En cuanto a Jon Mariezkurrena, según Garai entablaron conversaciones en enero. Hubo contraofertas, y finalmente se le hizo una propuesta en septiembre “que no aceptó”.

“Baiko Pilota no ha despedido a nadie, no debe un euro a nadie y satisface las retribuciones de los contratos, la mayoría hechos en épocas de vacas gordas”, comentó Garai. “

Garai se preguntó hasta en cuatro ocasiones “¿qué interés oculto existe para que un pelotari y con proyección decida no seguir en la empresa ni en el ámbito profesional?”

En este tiempo se ha renovado a Imaz, Aranguren y Alberdi, más la incorporación de Uriondo, Zubizarreta, Larrazabal y la anunciada este jueves de Iker Elizagi. Garai dijo que cuentan con 22 pelotaris “esa es nuestra plantilla”.

UNA REUNIÓN EL 5 DE OCTUBRE

Respecto al texto presentado por los pelotaris el pasado 15 de septiembre, en el que tildaban su gestión de autoritaria y pedían un cambio de actitud por su parte, Garai fue tajante. “No me siento reflejado en las palabras que utilizan ellos. Tengo una trayectoria a mis espaldas, y sigo siendo el mismo de siempre”, dijo Garai. “Las circunstancias son las que son y la covid no la ha traído Baiko Pilota. A nosotros nos toca gestionar esta situación para garantizar que se cumplan los contratos”.

Garai apuntó que el lunes tiene prevista una reunión con una representación de los 18 pelotaris que firmaron el texto del 15 de septiembre. Se les va a proponer una bajada de sueldos del 0% a los contratos más bajos, hasta un 20% a los más altos. Y apuntó que no se contempla la posibilidad de readmitir a los pelotaris a los que no se les renovó el contrato, tal y como exigían los manistas en su comunicado.

La respuesta a Garai no se han hecho esperar. Los pelotaris anunciarán este viernes en Bilbao su plan de movilizaciones.

“Pogramar en el Labrit ahora no nos sale rentable”

Joserra Garai anunció que temen la llegada de la temporada de invierno, donde van a programar en Eibar, Bilbao, Tolosa y Vitoria. No así, de momento, en Pamplona.

Garai habló que la reducción de aforos en Navarra al 50%, con un máximo de 300 personas y distancia de 1,5 metros de distancia les complica mucho las cosas. Y más en el Labrit, donde el límite está en 265 personas, contando espectadores y trabajadores.

“Con esas cifras no nos sale a cuenta programar en el Labrit, que es una plaza importantísima para nosotros”, comenta. “Tenemos que intentar que las condiciones sean otras, pero nosotros siempre vamos a estar a lo que nos digan las autoridades”.

El discurso de Garai choca con los pelotaris

La confrontación entre Joserra Garai y la mayor parte de los pelotaris de Baiko parece inevitable. En el texto que presentaron los pelotaris el 15 de septiembre se incidía sobre todo en dos cuestiones. Un cambio de actitud (más comunicación, negociación y trato) del propio Garai, y que la empresa “se replanteara sus decisiones de las últimas semanas”.

Por lo explicado este jueves por el responsable de Baiko no se cumple ninguna de las dos peticiones. “Si siguen siendo ignoradas y nos vemos siendo sometidos al mismo trato, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas, como la posibilidad de llegar a una movilización”. Algo que se anunciará este mediodía.