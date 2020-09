Silencio en Baiko tras el órdago del 80% de la plantilla a Garai

Actualizada 17/09/2020 a las 06:00

La respuesta de José Ramón Garai, director general de Baiko, al órdago que le lanzaron sobre su gestión el 80% de la plantilla más los ex pelotaris Josu Eskiroz y Víctor Esteban ha sido el silencio. Tanto Garai como la empresa han decidido que, de momento, no van a pronunciarse sobre el comunicado firmado por los pelotaris, ni su planteamiento “de realizar movilizaciones” en el caso de que no se atiendan sus demandas. Como se sabe, los pelotaris pidieron un cambio de actitud de Garai y una reconsideración de las medidas tomadas en las últimas semanas, la no renovación de Eskiroz y Víctor.

Este periódico contactó el miércoles por la mañana con el director general de Baiko para ver si quería pronunciarse sobre el documento suscrito por 16 de los 20 pelotaris de la plantilla más Eskiroz y Víctor y que fue leído por Oinatz Bengoetxea el martes por la tarde en el Beotibar de Tolosa. Garai agradeció el ofrecimiento realizado, pero remitió a los responsables de comunicación de la empresa sobre este asunto. Desde ese departamento se apuntó que Baiko todavía no va a pronunciarse sobre lo sucedido, aunque no se descarta hacerlo en próximas fechas con una comparecencia pública o un comunicado.

RENOVACIONES PENDIENTES

Baiko tiene frentes varios que atender en estos días. Uno de los más acuciantes es la renovación pendiente de dos pelotaris navarros con peso en la plantilla. El delantero Unai Laso y el zaguero Jon Mariezkurrena, que son dos de los 16 pelotaris que firmaron el documento que desaprobaba la gestión de Garai.

El caso de Unai Laso es el más urgente. El delantero de Viscarret termina su contrato este próximo sábado, y aún no se sabe si va a continuar o no en la empresa. Se da la circunstancia de que Laso es semifinalista del Campeonato de Parejas, donde forma binomio con Jon Ander Albisu, y en un par de semanas debería estar jugando las dos jornadas que le quedan a la competición.

La otra renovación pendiente es la de Jon Mariezkurrena. El zaguero de Berriozar, que no se encuentra jugando el Masters ni el Parejas, concluye su relación contractual con Baiko a finales de septiembre. No ha recibido una propuesta de renovación, algo que llama poderosamente la atención en uno de los valores más prometedores que tiene la empresa en sus filas.

Habrá que ver de qué manera influye el escrito de tres folios suscrito por el 80% de la plantilla en las renovaciones. El trato dispensado por Garai en este aspecto era uno de los argumentos en los que los pelotaris se mostraron más críticos. Hay que recordar que en los últimos meses Baiko no ha renovado los contratos de Etchegoin, Arretxe, Eskiroz ni Víctor. El argumento esgrimido ha sido la difícil situación económica. Sí que se ha ampliado el contrato de Aimar Olaizola y los guipuzcoanos Imaz, Aranguren y Arteaga II.