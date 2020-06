Baiko retira su ERTE 24 horas después que Aspe

Actualizada 11/06/2020 a las 06:00

Apenas 24 horas después de que Aspe anunciara el levantamiento de su ERTE tras llegar a un acuerdo con toda su plantilla, la empresa Baiko comunicaba a través de sus redes sociales el levantamiento del suyo.

“Baiko Pilota: Estamos de vuelta. Recuperamos del ERTE a todo el cuadro de pelotaris y al resto de personal vinculado a Baiko Pilota con efecto a partir del día 19 de junio”, apuntaba en una nota publicada en su web y difundida por las redes sociales.

La promotora bilbaína, que anunció su ERTE el pasado 31 de marzo, no dio más detalles de si el cese del expediente de regulación temporal de empleo se había producido después de haberlo negociado con los pelotaris, o no. La única información concreta es que, en principio, retoman la actividad el 19 de junio. Si no ha habido una negociación ni acuerdo previo al levantamiento del expediente, se deduce que la plantilla queda en las mismas condiciones económicas en las que estaban.

LOS PELOTARIS, SORPRENDIDOS

Fuentes de la plantilla de Baiko consultadas por este periódico, apuntaron este martes que se habían enterado del levantamiento del ERTE por la nota pública que emitió la empresa, y que ésta no se había puesto antes en contacto con ellos para tratar el asunto, ni para negociar nada. Por lo que la medida les ha pillado totalmente por sorpresa.

Cuestionado sobre este asunto, el máximo responsable de la empresa, José Ramón Garai, remitió al departamento de prensa, que confirmó el retorno a la actividad el próximo 19 de junio. Además apuntó que en los próximos días se concretarán más detalles del regreso, sin apuntar ningún detalle más.

Aimar Olaizola, el pelotari más veterano del cuadro, apuntaba este martes a este periódico que “el levantamiento nos ha pillado por sorpresa, pero estamos muy contentos”, explicaba el delantero de Goizueta. “Se nos ha comunicado que se levanta el ERTE y ellos asumen los riesgos, estamos muy agradecidos con la empresa”. Mikel Urrutikoetxea se expresó en términos muy similares ante las cámaras de ETB.

¿Y LAS CONDICIONES?

Si Baiko ha decidido levantar el ERTE de forma unilateral y sin negociación previa con la plantilla, implica que la vuelta a los pelotaris se va a producir en las mismas condiciones económicas y laborales previas al expediente de regulación.

Esta situación puede considerarse de riesgo, teniendo en cuenta que el propio Garai había apuntado semanas atrás que daba la temporada de verano por perdida.

¿Cómo va a mantener la empresa las condiciones económicas de los pelotaris si la actividad de programaciones va a ser sensiblemente inferior a la de veranos anteriores? La duda está ahí.