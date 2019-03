La revolución del GRABNI con B

13/03/2019 a las 06:00

El GRAVNI, la competición referente de la pelota aficionada, es desde este año GRABNI. Porque Vizcaya ha dicho que es Bizkaia y no Vizcaya. B o V al margen, el torneo -que arranca este fin de semana y en el que Navarra es la máxima favorita- sufrirá una pequeña revolución. Cambia el criterio por el que se establece el ganador del torneo. Ya no serán la puntuación en cada modalidad, sino el número de txapelas conseguidas. La competición referencia del campo amateur vive importantes c

Etiquetas Luis Guinea

