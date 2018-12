Olaizola-Albisu toman la cabeza del Parejas

Actualizada 23/12/2018 a las 20:57

Aimar Olaizola y Jon Ander Albisu se han puesto al frente de la clasificación del Parejas, tras imponerse en el duelo entre líderes disputado en el frontón Bizkaia. La pareja de Asegarce se impuso 22-11 a Elezkano-Rezusta en un partido que resultó decepcionante. No estuvo Rezusta a la altura de lo que se esperaba de él en un compromiso de envergadura como este. No terminó de funcionar su derecha, no pudo con Albisu, y dejó mucha pelota servida al delantero de Goizueta, que terminó con una docena de tantos hechos en una tarde muy acertada. Tampoco colaboró demasiado un Elezkano, rácano y limitado en la ayuda a su zaguero.

La quinta jornada del Parejas concluirá el día de Navidad con el partido que disputarán en el Astelena Altuna-Martija y Artola-Mariezkurrena. Recordar que en la sexta jornada habrá partido en el Labrit, pero que será el domingo 30 y no el sábado como suele ser habitual. Se verán las caras los colistas Urrutikoetxea-Aretxabaleta contra Ezkurdia-Galarza.

CLASIFICACIÓN

1. Olaizola II-Albisu (Asg) 4+12

2.Irribarria-Zabaleta (Asp) 3+13

3.Elezkano-Rezusta (Asp) 3+12

4.Ezkurdia-Galarza (Asp) 2+0

5.Altuna III-Martija (Asp) 2-1

6.Artola-Mariezkurrena (Asg) 2-1

7.Bengoetxea VI-Imaz (Asg) 2-8

8. Urrutikoetxea-Aretxabaleta (Asg) 0-27

Selección DN+