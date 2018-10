Los navarros Bergera y Olazabal irán al Campeonato 75 aniversario en Adarraga

Actualizada 03/10/2018 a las 13:17

El frontón Adarraga de Logroño acogerá el campeonato organizado por la Federación Riojana de Pelota con motivo de la celebración de su 75 aniversario, en el que participarán 16 pelotaris de La Rioja, País Vasco, Navarra y Castilla y León.



El director general del Deporte del Gobierno riojano, Diego Azcona; el vicepresidente de la Federación Riojana de Pelota, Eugenio de la Riva; y su director técnico, Gorka Esteban, han presentado hoy, en una rueda informativa, este "Campeonato 75 aniversario". El campeonato, que comenzará este jueves, día cuatro, contará con nueve pelotaris de La Rioja, dos de Navarra y Guipúzcoa y uno de Vizcaya, Álava y Castilla y León(1), "todos ellos jugadores de primer nivel", ha explicado Azcona. Entre los participantes hay pelotaris que son campeones del mundo, como Sánchez y Prado; y ex pelotaris profesionales, como Cecilio, Cabrerizo, Olazabal y Urruzola, ha indicado Esteban, quien ha dicho que se trata de un torneo "bonito y atractivo".



Se ha referido a que se han organizado las parejas de la forma más competitiva, por lo que el primer cuarto de final la protagonizarán Olazabal (Navarra) y Altuzarra (La Rioja) contra Azpiri (Vizcaya) y Matute IV (La Rioja); y el segundo cuarto, Rodrigo (La Rioja) y Urruzola (Guipúzcoa) contra Urbieta (Guipúzcoa) y Kortabarria (Álava). Los cuartos de final del once de octubre los jugarán, el primero, Lerena (La Rioja) y algún pelotari aún por determinar para sustituir a Matute III (La Rioja), que causa baja, contra Cabrerizo (Castilla y León) y Sánchez (La Rioja) y, el segundo, Prado (La Rioja) y Cecilio (La Rioja) contra Picote (La Rioja) y Bergera (Navarra).



Las dos semifinales se han fijado para el 18 de octubre y la final se disputará el 25 de ese mes, según Esteban, quien ha añadido que se ha intentado que participaran más pelotaris riojanos, pero algunos están seleccionados para el Mundial y no les han dado permiso para acudir a este campeonato. Azcona ha subrayado que la organización de este campeonato es "la mejor manera de seguir celebrando este aniversario de la Federación", que permite disfrutar, durante todo el año, de "una comunidad volcada con la pelota, un deporte que sentimos como propio y que forma parte de nuestra historia y, por supuesto, de nuestro futuro".



"La Federación -ha añadido- siempre contará con el Gobierno de La Rioja porque nuestro compromiso con este deporte es total y vamos a colaborar en todo aquello que nos ayude a fomentar la práctica de la pelota entre los más jóvenes y a mantener viva la llama de los aficionados en nuestra comunidad". El director general ha agradecido a la Federación Riojana de Pelota "sus 75 años dedicados a la promoción de la pelota en La Rioja"; así como el trabajo y entusiasmo que han demostrado durante estos años, que "hacen mirar hacia adelante con ilusión y seguros de que la pelota sigue teniendo en La Rioja un futuro prometedor".



De La Riva ha animado a asistir a este campeonato, ha agradecido el apoyo del Gobierno riojano y ha recordado que hace años se celebrara en Navidad un partido de pelota con pelotaris de otras comunidades autónomas.

Selección DN+