Jonatan García: "No hay nada mejor que sorprenderte a ti mismo"

En verano de 2011 subió por primera vez el Aneto. Una experiencia en la que el valle de Benasque le enamoró. Había encontrado su “lugar”, al que se trasladó junto a su mujer Sara hace cuatro años desde su Barakaldo natal, dejando atrás un trabajo en el que llevaba década y media. Ahora, ya lleva más de 150 ascensos a los 3. 404 metros del techo pirenaico y, entre el 27 y 28 de agosto de 2021, completó un reto personal en el que ascendió los 51 tresmiles presentes en el valle oscense.

67 kilómetros y 6.129 metros de desnivel, superando pasos técnicos, escaladas nocturnas, corredores y crestas. Lo hizo en 34 horas en solitario y en autosuficiente, con el material que llevó en una mochila de 14 kilos y utilizando su bicicleta para las aproximaciones entre los sectores en los que dividió su aventura. Este sábado, a las 19 horas en Lekunberri (sala Gabari del Ayuntamiento de Larraun) y promovido por Ttutturre, detallará ese proyecto y trasladará su filosofía y su forma de entender la vida, el alpinismo y la montaña donde no necesita demasiado “para ser feliz”.

Ha encontrado en Benasque su paraíso particular...

Sí. Así es.Lo que este valle me ha generado y me ha aportado es un crecimiento, y también he cambiado mucho la mentalidad en estos años. Me supone poder salir todos los días al monte, poder volar con mi parapente, durante muchos meses poder hacer cascadas de hielo, corredores de nieve, en verano aprovechar grandes paredes, crestas... Todo el Pirineo es bonito pero cada uno tiene que elegir su lugar y, para mí, Benasque, donde además se concentran la mitad de los tresmiles del Pirineo, es mi lugar.

Aneto, Maladeta, Tempestades, Posets, Russell, Alba... sus lugares de entrenamiento habituales y que tiene muy a mano.

Tengo la suerte de que puedo salir de casa, andando, corriendo o con mi bicicleta, puedo escalar un corredor, bajar en parapente y me da tiempo de ir a buscar a mi hijo a la guardería. Es muy gratificante. Antes venía desde Barakaldo y, con el viaje de ida y vuelta, en un fin de semana, hacía uno, dos o tres de esos tresmiles... Y ahora he sido capaz de hacer 51 en 34 horas. Algo inviable no hace tanto tiempo.

En Lekunberri rememorará este sábado su aventura de ascender los 51 ‘tresmiles’ del valle. ¿Cómo se le ocurrió ese reto?

Bueno, al final, con tanto entrenamiento en el valle y después de diferentes proyectos, a uno se le van ocurriendo otros planes, distintas cosas... Lo que se va a ver es la recreación sobre lo que fueron esas 34 horas, ya que nadie me acompañó ni me grabó en el momento. De hecho, sólo sabían dos personas que lo iba a intentar: mi mujer y un amigo que tiene una avioneta y que me sobrevoló para ver cómo iba, Gerardo Bielsa -pionero del parapente en Benasque, monitor de esquí, guardia de refugio, fundador de la primera agencia de guías de montaña en el valle...-. Pero también se va a ver todo el entrenamiento previo que llevé a cabo para realizar con éxito ese proyecto. Esquí, parapente, escalada en hielo y en corredores, escalada en roca... Dos años de preparación.

Solo, en autosuficiencia, por vías técnicamente complicadas y no demasiado habituales, y sin llevar ni siquiera un teléfono... No tuvo mucho margen de error.

No, no. Dividí el macizo en tres sectores, uno lo tenía muy trillado y sólo repetí una vez, pero los otros dos los tuve que preparar y repetir varias veces. Al ir sin cuerda ni autosegurarme, tenía que estar 100% seguro de que todos los pasos los podía hacer y, por eso, los repetí antes varias veces autoasegurándome. Y cuando vi que estaba al 100% seguro, no al 99% que eso no me valía, esperé a que el tiempo se pusiese de mi lado y me lancé.

Annapurna, Manaslu, Ama Dablam, Aconcagua... su actividad no sólo se ha centrado en Benasque. ¿No le llama volver a las grandes cordilleras y afrontar retos en cimas de más renombre?

Realmente me llama la atención todo. Me puede motivar tanto un proyecto en el valle como uno fuera, y viceversa. De verdad. Pero hay que partir de una base, que es la realidad de cada uno.

¿A qué se refiere?

Hoy en día, si no quieres frustrarte contigo mismo, tienes que entrenar y mantenerte motivado con objetivos que estén realmente a tu alcance. Y no sólo ya al alcance físico, técnico o mental, sino también económico. Es una pena tener que decir esto, pero es la verdad. A mí me hace súper feliz ir al Himalaya, juntarme con alpinistas como el año pasado con 'Topo' Mena para ir al Gangapurna y otros que van allí habitualmente. Pero yo, por unos motivos u otros, no tengo la suerte de tener unos esponsors que apuesten por mí para ese tipo de proyectos . Y con mis ahorros tampoco abarco. Nepal es muy caro y está muy lejos, pero también ir un par de semanas a Alpes es caro. En muchas ocasiones no me da para más. Y como intento buscar la felicidad y no frustrarme, una de las partes es ésa: aprender y darte cuenta de hasta dónde puedes llegar, ya no por tu físico o tu técnica, sino por tu cartera. Hay que buscar el equilibrio. Estoy preparado y listo. Y si hay alguien que apuesta por mí y sale la oportunidad...

Y eso que, aunque no lo dice, es uno de los referentes actuales del alpinismo nacional...

Hay buenísimos escaladores y alpinistas que están haciendo cosas increíbles, no sólo extranjeros sino también nacionales, jóvenes con potencial increíble y que están realizando proyectos mucho más interesantes que los míos. Pero tengo la suerte de que todo lo que hago es por devoción, no por obligación. Sólo escalo para mí. Nunca salgo a escalar para nadie. Y tengo clara mi forma de hacer montaña. Hago un poco de todo ¿Podría ser mucho mejor de lo que soy en ciertas disciplinas? Seguro. Estoy convencido. Pero, para eso, quizá tendría que apostar todo por una disciplina y eso tampoco me hace feliz. Ya lo he intentado y no lo he sido. He sentido que muchas veces salía obligado para poder mejorar. Y mejoraba, pero no me sentía bien. Prefiero hacer un poco de todo e ir afrontando mis proyectos. A mí me vale. Cada uno tiene que ser feliz con lo que hace y no tener que verse obligado a hacer algo por tener que sorprender a los demás. No hay nada mejor que sorprenderte a ti mismo. Y, por ejemplo, yo lo he hecho al ver que, en un año y medio que llevo con el parapente, ya he hecho 180 vuelos. He volado en sitios muy chulos, en invierno... Ahora quiero combinar el parapente en mis proyectos.

¿Tiene ya algún plan en mente?

Estoy esperando que se den las condiciones en la montaña porque el resto lo tengo ya bastante preparado. Es en invierno, con actividades de nieve y hielo, y en el valle. Aproximaciones en bicicleta, enlanzar distintos corredores clásicos... y, para ello, no hay nada mejor que incorporar el parapente en los descensos. Además, y si lo haces cómo es debido, puede resultar más seguro que hacerlo con raquetas o esquís. Seguro que un alud no te coge allí arriba... (ríe).